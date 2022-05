Made in Sud, gaffe in diretta di Lorella Boccia: “Che figura di me***”

Gaffe della conduttrice all’inizio della terza puntata di Made in Sud 2022

E’ il bello della diretta, così si dice: e il detto è sicuramente appropriato per quanto è successo nei primi secondi della puntata di oggi, lunedì 2 maggio, del fortunato show di Rai2, aperto da Lorella Boccia in solitaria, che si è resa protagonista di una gaffe. Introducendo la trasmissione dal centro della platea dell’auditorium della sede Rai di viale Marconi a Napoli, la showgirl si è accorta probabilmente tardi di essere già in onda e gli spettatori da casa l’hanno sentita dire scherzosamente: “Che figura di me***!”. Non si è capito a cosa si riferiva: probabilmente stava scherzando con il pubblico presente in sala. Accortasi immediatamente di essere già in video, Lorella ha subito salutato i telespettatori sintonizzati su Rai2 facendo egregiamente gli onori di casa come suddetto in solitaria, vista la positività al Covid di Clementino, sostituito per questa sera da Maurizio Casagrande.

Clementino, assente per il Covid, si collega da casa: “Ho un po’ di raffreddore e mal di gola”

Archiviata la piccola gaffe, Lorella Boccia ha dato il via ufficiale alla puntata, che ha visto un’esibizione degli Arteteca, dopo la quale la showgirl si è collegata con Clementino, come anticipato nel primo paragrafo risultato positivo al Covid: “Sto bene ma purtroppo non posso muovermi da casa. Ho raffreddore e mal di gola”.

Mi manchi! Anzi manchi a tutti qui perciò torna presto

è stata la risposta di Lorella.

Made in Sud, la gag di Maurizio Casagrande con Clementino: “Rimasto lo stesso con il Covid”

Nel corso del collegamento con il rapper Lorella Boccia ha presentato Maurizio Casagrande (nella foto) come già spiegato chiamato a sostituire il padrone di casa ufficiale. E proprio con Clementino l’attore si è reso protagonista di un’esilarante gag, chiedendogli “Come stai?”, domanda alla quale è seguita la risposta “Sto seduto”.

Non gli ha fatto nulla il Covid, è sempre lo stesso!

è stato il commento finale di Casagrande, sempre in riferimento a Clementino, che ha poi ricordato l’uscita del suo disco Black Pulcinella, che proprio in questa settimana avrebbe dovuto presentare con varie ospitate, ora tutte rimandate.