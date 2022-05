Mara Venier nei guai dopo il caso Manuel Bortuzzo: scoppia la bufera in Rai

Manuel Bortuzzo mette in difficoltà la conduttrice: la sua scelta le costa caro

Ha fatto molto discutere la scelta di Mara Venier di far saltare all’ultimo minuto l’ospitata del giovane ragazzo a Domenica In per promuovere il film Tv sulla sua sua vita. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal blog televisivo DavideMaggio.it la conduttrice avrebbe deciso di far saltare tutto perchè avrebbe considerata la sua ospitata bruciata dopo essere andato il giorno prima a Verissimo da Silvia Toffanin. Su tutta questa faccenda ha espresso la sua opinione sui social il consigliere Rai Riccardo Laganà, il quale non c’è andato affatto giù leggero nei confronti della presentatrice:

“La sua presenza a Domenica In sarebbe stata per promuovere il film Tv in onda la sera stessa sulla stessa rete che da anni ospita anche le intemperanze della conduttrice…”

Ovviamente quest’ultimo ha anche premesso di essere in attesa che tutte queste voci di corridoio vengano presto smentite.

Mara Venier presa di mira dal consigliere Rai Riccardo Laganà: l’affondo sui social

Successivamente il consigliere Rai, sempre in questo suo sfogo sui social, ha anche fatto presente di credere che la presenza di Manuel Bortuzzo a Verissimo non avrebbe in alcun modo interferito con la sua ospitata a Domenica In il giorno dopo, visto che da Silvia Toffanin ha parlato solo ed esclusivamente della fine della sua storia d’amore con Lulù Selassié, e non certo di argomenti legati al film Tv Ricominciare. Il consigliere ha poi lanciato una nuova stoccata alla conduttrice, che in queste ore ha dedicato un post alla madre su instagram, facendo notare la sua eventuale incoerenza:

“Va bene però celebrare la concorrenza quando si tratta di elogiare noti personaggi e programmi Mediaset, magari proprio durante Domenica in…”

Insomma il consigliere non le ha mandate a dire alla presentatrice.

Riccardo Laganà contro la presentatrice di Domenica In: “E’ stata un’occasione persa”

Il consigliere Rai ha poi concluso questo suo lungo sfogo esprimendo tutta la sua più totale delusione nei confronti di Maria Venier, che para abbia cancellato all’ultimo minuto l’ospitata di Manuel Bortuzzo nel suo programma domenicale: “E’ stata un’occasione persa, una occasione per valorizzare al meglio il film…” Si segnala che al momento la presentatrice ha preferito non proferire parola su tutta questa faccenda. Potrebbe andare incontro a serie conseguenze dopo aver preso questa presunta decisione?