“Mi manca il respiro”, Mara Venier e la grande perdita che l’ha segnata

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 9, 2022 , in Domenica In

Mara Venier ricorda la mamma, scomparsa alcuni anni fa: “Quando ti penso mi manca il respiro”

Anche la conduttrice di Domenica In, come molti altri personaggi dello spettacolo, ieri ha deciso di dedicare un post sui social alla madre, nel giorno della festa della mamma. E la signora della domenica lo ha fatto su instagram, condividendo una bellissima foto (disponibile nel secondo paragrafo) alla quale ha allegato come stato: “Mammina mia, quando ti penso mi manca il respiro”, con l’emoticon di una rosa finale.

En plein di ‘mi piace’ per il ricordo della mamma di Mara Venier su instagram

A commentare e mettere like al commovente messaggio con il quale la conduttrice di Domenica In ieri ha ricordato la mamma sono stati tantissimi suoi followers, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo, come Pierpaolo Pretelli che ha allegato una serie di cuori, Salvo Sottile che ha definito Mara e sua madre “bellissime entrambe”, e ancora Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Alberto Matano e molti altri.

E’ scomparsa nel 2015 la mamma di Mara Venier: si chiamava Elsa e viveva a Venezia. Negli ultimi anni della sua vita ha sofferto di Alzheimer. A lei la presentatrice ha dedicato un libro dal titolo ‘Mamma, ti ricordi di me?’, molto venduto. La sua scomparsa ha segnato Mara, che in tante interviste rilasciate negli ultimi anni ha raccontato di aver sofferto moltissimo. Peraltro quando conduceva La vita in diretta, Mara salutava spesso la mamma alla fine della trasmissione: la signora Elsa all’epoca già soffriva della sua malattia.

Domenica In, ancora grandi ascolti ieri: ecco i dati auditel della puntata dell’8 maggio

Privato a parte, segnaliamo che anche ieri Mara Venier con la sua seguitissima trasmissione ha ottenuto grandi risultati: Domenica In (dove improvvisamente è stata cancellata l’ospitata di Manuel Bortuzzo) è stata vista infatti da 2milioni 794mila telespettatori con il 21.74% di share nella prima parte, da 2milioni 510mila spettatori con il 21.74% nel secondo blocco, e da 2milioni 152mila spettatori, share del 19.21%, nel breve segmento conclusivo. Una vittoria netta e schiacciante ancora una volta, quindi, sul diretto competitor, ossia Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo, in onda su Canale5, che è stato visto da una media di 1milione 234mila spettatori con il 10.06% di share.