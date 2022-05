“Agitazione…”, Marco Liorni: perchè è saltata la diretta di Italia Si

Marco Liorni spiega perchè sabato scorso è stata annullata la diretta del suo programma: “Agitazione sindacale”

E’ tornato in onda oggi, 7 maggio, dopo due settimane Italia Si, il programma del sabato pomeriggio di Rai1 che il 30 aprile ha saltato la diretta inaspettatamente. A fare chiarezza sul perchè sette giorni fa la trasmissione non è andata in onda è stato il padrone di casa stesso all’inizio dell’appuntamento di oggi. Prendendo la linea attorno alle 17.00, il conduttore ha detto ai telespettatori: “Sabato scorso non siamo andati in onda a causa di un’agitazione sindacale”. Ha poi aggiunto: “Non ci siamo visti ma ci siete mancati”.

Italia Si è tornato in onda oggi dopo la cancellazione della puntata di sabato scorso

Ricordiamo che al posto del programma condotto da Marco Liorni sabato scorso è antato in onda un mix di repliche delle puntate trasmesse nei mesi scorsi, quindi la trasmissione in qualche modo ha fatto ugualmente compagnia ai telespettatori. Per l’occasione è stato rinominato ‘Italia Si-Bis’ ed ha ottenuto nella presentazione 1milione 160mila telespettatori con uno share dell’11.74% e in tutto il blocco successivo 1milione 425mila spettatori con il 13.64% di share. Diretta saltata a parte, il conduttore all’inizio dell’appuntamento di oggi ha fatto gli auguri a tutte le mamme in ascolto in vista della festa di domani, auguri ai quali si è associato Mauro Coruzzi, opinionista presente in studio in tutte le puntate. Ha inoltre ricordato Raimondo Vianello, che oggi avrebbe compiuto cento anni: è nato infatti il 7 maggio del 1922 a Roma, mentre si è spento a Milano, all’età di 88 anni, il 15 aprile del 2010.

L’augurio di pronta guarigione di Marco Liorni a Massimo Ranieri dopo l’incidente avvenuto a Napoli

I primi minuti della diretta di oggi di Italia Si (che tra poche settimane, in vista dell’estate, chiuderà la stagione 2021/2022) sono stati dedicati alla brutta caduta di Massimo Ranieri dal palco avvenuta ieri sera in un teatro di Napoli, durante un concerto: collegandosi dalla città partenopea, l’inviata Caterina Varvello ha aggiornato i telespettatori sulle condizioni di salute del cantante, che si è fratturato una costola, è ora ricoverato in ospedale ma non dovrebbe tardare ad uscire.