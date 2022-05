Marco Liorni e la sua ospite, impressionante: “Attenti alla sposa cadavere”

Italia Si, l’appello accorato di Fabiana: “Fate attenzione alla dieta della sposa cadavere!”

Una storia impressionante quella raccontata dall’ospite di Marco Liorni nella puntata di oggi, 21 maggio, del programma del sabato pomeriggio di Rai1. Fabiana, è questo il suo nome, è salita sul podio della trasmissione per rivolgere, attraverso le telecamere di Rai1, un appello a tutte le ragazze in ascolto, premettendo: “Stanno girando notizie in rete e sui social relative ad una dieta di cui si parla anche su Tik Tok […] Già il nome della dieta fa rabbrividire: si chiama ‘sposa cadavere’ […] Fate attenzione, sono cose pericolose che causano disturbi alimentari”.

“Arrivata a pesare 27 chili”, la drammatica testimonianza dell’ospite di Marco Liorni

“Ero arrivata a pesare solo 27 chili, se oggi sono qui è perchè evidentemente il mio corpo mi ha aiutata a resistere. Non mi spiego come abbia fatto a sopravvivere dopo essermi ridotta in quello stato” ha dichiarato Fabiana ai microfoni di Italia Si, lasciando senza parole il conduttore. La ragazza ha quindi rivelato di essere finita in terapia intensiva nel luglio del 2016, ricoverata d’urgenza perchè i suoi organi erano ormai in fase di deperimento.

I medici mi hanno detto che non sapevano se avrei superato la notte

ha dichiarato, visibilmente provata.

Italia Si e la rinascita di Fabiana: “Ecco cosa mi ha aiutata a tornare a vivere”

“La voglia di sognare e fare dei progetti per il futuro mi hanno fatta rinascere” ha raccontato la giovane donna a Marco Liorni, la quale ha spiegato che l’anoressia è in grado di annullare completamente una persona, impedendole anche solo di pensare al futuro. Si è detta poi una persona ormai completamente diversa da quella che era prima della malattia quando, come succede purtroppo a tutti coloro che soffrono di disturbi alimentari, era letteralmente ossessionata dal cibo. Se oggi Fabiana sta bene è anche merito dell’uomo che ama, presente in studio, sul quale ha detto: “Lui mi ha fatta sentire amata, io sono sempre stata alla ricerca di affetto e amore”. Il ragazzo ha invece strappato un sorriso ai telespettatori asserendo: “Io sono romano, per noi romani il cibo è molto importante”.