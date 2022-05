Marco Maccarini chi è: età, altezza, moglie, ex prof di Amici, Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, il popolare conduttore sarà un nuovo naufrago: età, altezza, chi è la moglie

Stasera andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi. E come già anticipato da quest’ultima sul finire della puntata di venerdì scorso, stasera faranno il loro ingresso ben quattro nuovi concorrenti, tra cui l’ex volto della MTV degli anni d’oro, Marco Maccarini. Quest’ultimo ha 45 anni ed è nato a Torino. E’ alto 1 metro ed 80 e pesa 76 kg. Il suo segno zodiacale è il Cancro. Il nuovo naufrago è sposato con Olivia Verona, dalla quale ha avuto due figli. Non ha tatuaggi visibili.

Marco Maccarini e la sua carriera in Tv: cosa ha fatto prima del suo approdo nel reality show

Per tanti anni il nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi, come detto in precedenza, ha condotto trasmissioni cult su MTV. Subito dopo il successo ottenuto sul canale tematico di musica, ha anche presentato il DopoFestival al fianco di Giancarlo Magalli e il Festivalbar insieme a Michelle Hunziker. Nel 2007 è è diventato una iena. Nel 2015 si segnala invece che il nuovo concorrente del reality show di Ilary Blasi è stato uno dei professori di canto del noto talent show Amici di Maria De Filippi. Tra il 2018 e il 2019 è stato anche uno speaker di Radio Italia. Ultimamente ha condotto il programma Mentre eri via su Real Time. Stasera oltre lui entreranno anche altri nuovi concorrenti, tra cui Pamela Petrarolo, che è diventata molto popolare grazie alla sua partecipazione a Non è la Rai.

L’Isola dei Famosi, arriva il nuovo naufrago in Honduras: ecco qual è il suo profilo instagram

Si segnala inoltre che Marco Maccarini è molto attivo sui social (QUA il suo profilo instagram). Il nuovo concorrente, giusto poco fa, ha anche pubblicato un selfie direttamente dall’aeroporto prima di prendere il volo per l’Honduras, e nella didascalia ha invitato tutti i suoi follower a seguire la puntata di stasera del reality show adventure: “Pronto per una nuova avventura…Tutti sintonizzati questa sera su Canale 5 per L’Isola dei Famosi…” E sono stati tanti i vip ad avergli fatto un grosso in bocca al lupo, tra cui Gianluca Impastato e la iena Alessandro Onnis.