Maria De Filippi, arriva la rivelazione di Giulia Pelagatti: “Lei mi ha…”

“Maria De Filippi mi ha insegnato il mondo dello spettacolo” rivelazione della velina mora di Striscia

Giulia Pelagatti è nota per essere la velina mora di Striscia la notizia al fianco di Talisa Ravagnani, in molti però sanno che i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi nel talent di Canale5 Amici dove appunto si è presentata nella categoria danza. Quell’esperienza le è rimasta nel cuore e sicuramente le ha dato le basi per affrontare al meglio la sua carriera. E, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, la ragazza ha fatto una rivelazione colma di riconoscenza sulla conduttrice:

“Se non ci fosse stata Maria De Filippi non sarei mai diventata velina. Nel suo straordinario talent mi sono fatta le ossa come ballerina. E ho imparato che per vivere nel mondo delle spettacolo bisogna lavorare sodo.”

Striscia la notizia, Giulia Pelagatti spiega: “Da piccola ho fatto molto sport”

Sempre stando a quanto riporta il settimanale Giulia Pelagatti ha ripercorso la sua carriera sportiva e nella danza che poi si è consolidata nel 2017 con la vera e propria svolta, cioè la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi:

“Da piccola ho fatto un po’ di tutto, nuoto, pattinaggio, karate, ginnastica artistica e ritmica. Poi ha undici anni ho conosciuto la danza sportiva, che ho praticato con ottimi risultati.”

La velina mora del tg satirico di Canale5 ha poi aggiunto che ha vinto diversi campionati di danza europei e mondiali come lo Show Dance in Germania.

Giulia Pelagatti: chi è la velina del tg satirico e l’ex fidanzato Riki

La velina mora di Striscia la notizia ha 22 anni ed è originaria di Prato. Ha partecipato ad Amici nell’edizione 2016-2017 ma non è riuscita ad accedere al Serale, la fase più importante del talent show. Nella Scuola più famosa d’Italia ha fatto chiacchierare per via della storia d’amore con il cantante Riki che è naufragata poco dopo la fine del talent. Prima di approdare nel tg satirico (dove nel frattempo è ritornata Michelle Hunziker guarita dal Covid) la ragazza è stata nel corpo di ballo di programmi di successo sia Mediaset, come Colorado, che Rai per esempio Tale e Quale Show.