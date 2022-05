“È stata Maria De Filippi”, un’ex di Amici ne ha parlato per la prima volta

Dal lunedì al sabato Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti si esibiscono sul noto bancone del tg satirico di Canale5. Entrambe però oltre al ruolo di ‘Velina’ condividono anche l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia, Amici di Maria De Filippi, entrambe infatti sono state delle allieve di danza. E, stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia, la bionda ballerina ha ‘incolpato’ la conduttrice di Canale 5 di essere arrivata sul bancone di Antonio Ricci:

“Nel 2019 Maria De Filippi mi ha aperto le porte della scuola e da quell’esperienza in poi non mi sono più fermata e sono arrivata fino al bancone di Striscia.”

La ventenne ballerina, infatti, nonostante la giovane età ha già collezionato successi e riconoscimenti nella danza.

Nata a Milano ma trasferitasi a Dubai a soli 3 anni con tutta la sua famiglia, la velina di Striscia la notizia ha rivelato, sempre in base alle dichiarazioni riportate sul settimanale, quando ha scoperto il suo amore per la danza, dato che prima di allora era appassionata di natball uno sporto simile al basket:

“Ho scoperto la danza dopo, ma ho immediatamente capito che quella sarebbe stata la mia vita. Ho girato il mondo per migliorarmi. E quando sono arrivata in Italia ed ho fatto il provino per Amici la mia vita è cambiata.”