Maria Laura De Vitis piange, ma non convince Nicolas Vaporidis: “Strategia”

La pupa delusa dopo essere finita in nomination: “Mi sono sentita tradita”

Nel daytime di oggi del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza c’è stato lo sfogo di Maria Laura De Vitis, che ancora una volta non ha nascosto la sua delusione per essere stata mandata in nomination dai suoi compagni di gioco. La pupa si è sfogata con Estefania Bernal non appena l’ha confortata affermando:

“Non mi aspettavo che Carmen mi ha nominata, pensavo fosse come una mamma qua, anche Edoardo, che rappresentava l’amicizia mi ha votata, mi sono sentita tradita“.

L’attore sullo sfogo di Maria Laura De Vitis: “Credo che sia strumentalizzato”

Maria Laura De Vitis non ha proprio digerito il fatto di essre finita al televoto contro Roger Balduino. Quando la pupa è scoppiata a piangere, non tutti i naufraghi si sono mostrati comprensivi con lei. Da una parte c’è stata Estefania Bernal che le ha detto: “Sei rimasta male, non la devi prendere personalmente”. A dire la sua ci ha pensato anche Pamela Petrarolo, arrivando a considerare falso l’atteggiamento della giovane naufraga: “Gioco un po’ di vittimismo così a casa vedono una parte più fragile”.

Edoardo Tavassi invece ha fatto capire di credere alla buona fede della pupa: “Le lacrime scendevano”, scatenando la reazione di Nicolas Vaporidis: “Siamo tutti attori, io credo che lo sfogo suo sia strumentalizzato dove l’intenzione è quella di muovere la compassione a chi la guarda”. L’attore si è rivolto direttamente alla concorrente, che nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi rischia di essere eliminata chiedendole: “E’ legittimo avere il crollo, ma non ti imbarazza?”. La risposta della 24enne è stata: “Avendo represso fuori tutto appena mi viene di parlare di cose mie mi scatta l’emotività”.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio criticata da Nicolas Vaporidis: “Una furbacchiona”

La pupa non appena Nicolas Vaporidis è arrivato a mettere in dubbio la sua sincerità si è difesa: “L’unica persona che sta strumentalizzando il mio sfogo è proprio lui, penso sia una tattica per mettermi contro magari alcuni naufraghi o per farmi uscire dal gioco. Devo essere etichettata come una falsa”. L’attore che nei giorni scorsi si è fatto male poi ha spiegato la ragione per cui ha voluto avere un confronto con l’ex fidanzata di Paolo Brosio criticandola: