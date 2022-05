Isola, Nicolas Vaporidis si è fatto male: cos’è successo e come sta adesso

Alvin fa un annuncio in diretta: “Il naufrago si è fatto male”

Sul finire della puntata Ilary Blasi si è collegata con la Palapa per chiedere ai naufraghi di iniziare a fare le loro nomination. Tuttavia prima di iniziare l’inviato ha fermato tutto per fare un importante annuncio su uno dei naufraghi. Cos’è successo? Purtroppo anche Nicolas Vaporidis si è infortunato e quindi è andato a farsi curare immediatamente dallo staff medico, nella speranza non sia nulla di grave:

“Prima di mandarti il primo naufrago in nomination devo dirti che Nicolas si è fatto male…Camminando ha urtato una radice di una mangrovia nascosta nella sabbia…E’ entrata sotto l’unghia…”

La naufraga ha quindi dichiarato di essere assai dispiaciuta e di sperare ovviamente che il naufrago possa presto tornare in Palapa per fare le sue nomination.

Nicolas Vaporidis torna in Palapa con il dito del piede fasciato: “Non sto bene”

Dopo una decina di minuti è tornato in Palapa il popolare attore romano, che purtroppo non ha nascosto di star soffrendo molto per aver urtato questa radice di mangrovia:

“Mi fa male…Si è tagliato l’alluce…Ve lo risparmio…Ho praticamente preso la radice con l’alluce…Fa un po’ malino…”

E’ poi intervenuto subito Alvin, il quale ha dato importanti aggiornamenti sullo stato di salute di Roger ad inizio puntata, asserendo che comunque è sicuro che ce le farà perchè ha grinta da vendere. E i naufraghi e il pubblico in studio a L’Isola dei Famosi hanno voluto fargli un applauso di incoraggiamento.

Mercedesz Henger nel mirino del naufrago de L’Isola dei Famosi: “Non credo al suo interesse per Edoardo”

E’ poi arrivato il momento per Nicolas Vaporidis di fare la sua nomination. E quest’ultimo senza pensarci due volte ha fatto il nome della figlia di Eva Henger, con la quale ha discusso molto animatamente in queste ultime ore. Difatti l’attore non ha nascosto di non credere affatto al suo interesse nei confronti del fratello di Guendalina perchè è tutto nato così in poco tempo:

“Io sono a favore delle storie…Mi piacerebbe capire se le sue intenzioni sono vere oppure se è un amore giusto ai tempi del reality…”

Si segnala che la ragazza è comunque stata votata un po’ da tutti ed è finita in nomination.