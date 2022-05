Matteo Ranieri replica a Federica Aversano: “Le sue frecciatine non mi toccano”

L’ex tronista non se lo aspettava dalla sua non scelta: “Sono rimasto male”

Matteo Ranieri e Valeria Cardone, una coppia nata nel dating show pomeridiano di Maria De Filippi ha concesso un’intervista alla rivista Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista tra le tante dichiarazioni, ha fatto sapere di essere rimasto deluso dall’atteggiamento della sua non scelta Federica Aversano: “Sono rimasto male per alcuni suoi post, che mi sono stati inviati”, dopodichè ha aggiunto: “Le frecciatine che ogni tanto arrivano a me e Valeria non mi toccano, e voglio chiarirlo qui. Tutto quello che volevo dirle gliel’ho detto nel programma”.



L’ex corteggiatrice non ha dubbi sul suo fidanzato: “Sarà un buon papà”

Matteo Ranieri e la sua scelta hanno fatto un bilancio dei primi quarantacinque giorni insieme, ai microfoni del magazine dedicato al programma Uomini e Donne. Per iniziare l’ex tronista ha raccontato come procede tra lui e la sua amata: “Mi sono arrivate tante conferme. So che ho fatto la scelta migliore che potessi fare e sono proprio contento. Si è confermata una delle persone più dolci che abbia mai conosciuto, comprensiva, gentile, educata, sincera”. Anche Valeria Cardone ha elogiato il suo fidanzato: “Ha superato di gran lunga le aspettative. Si è rivelato un uomo dolce, premuroso. E’ una persona che sa ascoltare”. Il 29enne alla domanda se lui e la ex corteggiatrice che ha fatto breccia nel suo cuore hanno parlato già di matrimonio e figli, invece ha risposto: “Dopo un mese e mezzo non andiamo già così oltre. Lei sarebbe una mamma perfetta”. Anche la sua fidanzata ha detto la sua:

“E’ presto per parlarne, ma il progetto futuro è quello di convivere. Lui sarà un buon papà anche se non ha esperienze con i bambini”.

Il fidanzato di Valeria Cardone lancia una stoccata a Federica: “Convinto di aver fatto la scelta giusta”

L’ex tronista inoltre ha replicato a Federica Aversano, per aver dichiarato in una recente intervista di aver scoperto sui social un altro Matteo. Il fidanzato di Valeria Cardone dopo aver sottolineato che la sua vita non è cambiata per il fatto di alzarsi come sempre alle sei e mezza tutti i giorni per andare a lavorare in fabbrica, ha aggiunto: “Mi mostro sui social come sono nella realtà, e se ha scoperto un nuovo me forse era distratta durante il trono. Non ho mai detto che non uso i social per poi invece usarli, ma che non mi piace chi invece che alzare la cornetta e chiamare mette post su Instagram, come ha fatto lei dopo la scelta”. Il 29enne poi ci ha tenuto a fare una precisazione: “Ricordo un post in cui alludeva che il motivo della sua non scelta sarebbero stati i miei genitori, che invece poverini hanno sempre detto che è una brava ragazza”. Poi l’ex tronista ha lanciato una stoccata alla sua non scelta che il mese scorso ha vuotato il sacco: “Ho letto sul magazine che uscirebbe con Riccardo consapevole che piace a Ida, forse a maggior ragione sono sempre più convinto di avere fatto la scelta giusta“.