Maurizio Costanzo mette a tacere le voci su un suo erede in tv: “Non ne ho”

Maurizio Costanzo non ha eredi in televisione: la sua affermazione non lascia dubbi

Si parla molto spesso dei possibili eredi televisivi di celebri conduttori che da più di quaranta o cinquant’anni calcano le scene dei principali canali. Solamente negli ultimi giorni Paolo Bonolis ha detto che vede Stefano De Martino come un suo possibile erede mentre non si vede neanche all’orizzonte un possibile erede di Gerry Scotti o Carlo Conti o ancora Amadeus. Maurizio Costanzo, invece, è decisamente meno flessibile e con un tono chiaro e conciso in un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha affermato quanto segue: “Non ho eredi. Un nuovo Costanzo? Spero non ci sia”.

Maurizio Costanzo Show, successo senza tempo: curiosità e retroscena

Come si fa a far durare un programma per ben 4500 puntate senza stancare mai lo spettatore? Facile se il programma si intitola Maurizio Costanzo Show. Sempre al settimanale sopracitato il celebre conduttore e ideatore del programma ha confessato di non avere personaggi preferiti, ma sicuramente Vittorio Sgarbi è stato uno di questi. Basti pensare alla rissa Sgarbi-Mughini che ha fatto parlare del programma dopo decenni di messa in onda e migliaia e migliaia di puntate. Poi, ovviamente, il conduttore ha una predilezione per Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta. Chi vorrebbe intervistare? Ovviamente il suo sogno resta quello di Papa Francesco che, visto il suo non disdegnare affatto la televisione, potrebbe non essere poi così irraggiungibile.

I nuovi progetti del celebre conduttore sono chiari: cosa continuerà a fare su Rai1 e Canale5

Ma cosa continuerà a fare Maurizio Costanzo? Visto il successo di questa sua edizione dell’omonimo show inizierà a lavorare alla prossima, sempre in onda su Canale5, mentre su Rai1 continuerà ad avere successo con il talk show S’è fatta notte. Per quanto riguarda sua moglie Maria De Filippi, sempre molto impegnata in televisione con Uomini e Donne, Amici, Tu sì que vales e C’è posta per te, a tavola non parlando i lavoro e non ha intenzione di averla durante i festeggiamenti in tv per il quarantennale del suo show, perché hanno deciso fin dall’inizio di non fare come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. In ultimo ha anche rotto il silenzio sulla rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini.