Maurizio Lastrico, svolta in Don Matteo: Nardi atteso da una decisione difficile

Don Matteo, decisione in arrivo: cosa accadrà al personaggio di Nardi?

Anche in questa tredicesima stagione di Don Matteo il pubblico sta avendo modo di godersi il personaggio di Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico. Per il terzo anno consecutivo il cabarettista e comico lanciato da Zelig è tornato a vestire i panni del PM, che ha vissuto momento molto emozionanti nelle precedenti due stagioni e in questa prima metà di tredicesima. E i prossimi episodi saranno ancora più interessanti, visto che c’è grande attesa per scoprire le sorti future di Nardi, alle prese con una situazione sentimentale piuttosto ingarbugliata. Nelle scorse settimane infatti abbiamo visto il nostro PM alle prese con l’arrivo di Valentina, la figlia del Colonnello Anceschi che da subito ha legato con il personaggio interpretato dall’attore ligure. E ne vedremo delle belle nelle prossime puntate, visto che Anna sembra intenzionata a rivelare le proprie intenzioni.

Maurizio Lastrico alle prese con i suoi sentimenti: cosa accadrà con Anna?

La prima stagione dell’attore nella famosa fiction di Rai1 ha regalato ai milioni di appassionati della serie una bella storia d’amore con il personaggio di Maria Chiara Giannetta. La trama ha poi subito uno scossone all’inizio della dodicesima stagione, con il matrimonio che sembrava ormai prossimo alla celebrazione che invece è saltato sul più bello. Ma siamo solo a metà del ciclo di episodi per quanto riguarda Don Matteo 13 e questo dunque è segno del fatto che nuovi colpi di scena siano dietro l’angolo. E intanto il triangolo amoroso Nardi-Valentina-Anna inizia a girare. Cosa accadrà nelle battute finali?

Volano gli ascolti della fiction. E da qui alla fine…

L’arrivo di Raoul Bova in Don Matteo ha regalato ascolti stellari alla popolare fiction, con le ultime due puntate nello specifico che testimoniano quanto il pubblico abbia accolto con curiosità questo cambio della guardia con l’addio di Terence Hill. L’episodio andato in onda giovedì scorso ha infatti permesso al primo canale di quadruplicare gli ascolti rispetto a Canale Cinque e da qui alla fine sembra ormai difficile immaginare un cambio di rotta, visto che i fan hanno risposto con positività a questo sorprendente ribaltone.