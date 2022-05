Mercedesz Henger smascherata da Selvaggia Roma: “Cosa ne pensa il tuo ragazzo?”

Selvaggia Roma mette spalle al muro la giovane naufraga: “Stai giocando molto male”

Mercedesz Henger è finita al centro delle polemiche ieri sera perchè un po’ tutti i naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno mosso dubbi sul suo conto. Difatti tanti hanno rivelato ad Ilary Blasi di credere stia fingendo di essere interessata ad Edoardo Tavassi solo per andare avanti il più possibile nel gioco. E a pensarla allo stesso modo anche la popolare ex gieffina, che proprio nelle sue storie su instagram ha colto la palla al balzo per attaccarla duramente: “Stai giocando male! Purtroppo stai recitando male e troppo in fretta…” La ragazza ha poi fatto capire chiaramente di credere che la naufraga sia addirittura fidanzata: “Vorrei sapere onestamente cosa ne pensa il tuo ragazzo…”

Mercedesz Henger e le pesanti accuse della ex gieffina: “Il tuo staff ha già insabbiato tutto”

Successivamente Selvaggia Roma, sempre in questo suo intervento nelle sue storie sul social fotografico, ha anche mosso una pesante accusa nei confronti dello staff della naufraga de L’Isola dei Famosi, che è finita al centro delle polemiche ieri sera:

“Ovviamente il tuo staff, dopo tantissime accuse, si è raccomandato a tutti di dire che te e il tuo fidanzato vi siete lasciati due giorni prima dell’Isola…”

La ragazza ha poi voluto sferrare un nuovo affondo alla ragazza, asserendo di credere che sia lei che il suo presunto fidanzato sarebbero messi davvero male.

Isola dei Famosi, la naufraga criticata da Selvaggia Roma: “Guendalina si è accorta di tutto”

La giovane ex gieffina ha poi dichiarato che comunque il presunto doppio gioco messo in atto da Mercedesz Henger sarebbe già stato scoperto dalla sorella di Edoardo Tavassi: “Guendalina si è accorta del tuo gioco forzato e non solo lei…” La ragazza ha poi pubblicato proprio in questi ultimi minuti un altro video nelle sue storie su instagram in cui ha lanciato chiare accuse alla naufraga, asserendo che starebbe manipolando il suo fidanzato e starebbe cercando di fare la stessa cosa con Edoardo Tavassi: “Anche ieri la stessa Ilary ha detto che c’è qualcosa che non va…Mercedesz fa sempre queste cose…” Avrà ragione?