Miriana Trevisan senza freni su Alex Belli: “Quel modo di fare non fa per me”

L’ex gieffina torna sul comportamento dell’attore: il pensiero della showgirl

Torna a parlare Miriana Trevisan. La showgirl, una delle protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip, ha rilasciato una intervista a Chi, dove si è lasciata andare alla propria passione per look e trucchi. Tra una domanda e l’altra però l’ex moglie di Pago ha preso la parola anche sulla sua avventura nella casa del Grande Fratello, dove ha fatto tante importanti conoscenze, tra cui quella con Alex Belli. L’attore, uno dei giocatori più astuti di tutti i tempi nel reality, si è reso protagonista di un particolare triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran, un modo di vedere l’amore che non trova però il consenso della Trevisan: “L’amore libero di Alex Belli? E’ un modo di amarsi, anche se non fa per me, non lo condivido ma neanche lo condanno. La cosa importante è condividere lo stesso pensiero con il compagno di vita”.

Miriana Trevisan ammette: “Le mie rughe raccontano la mia vita”

Di strada per arrivare al successo Miriana Trevisan ne ha fatta tanta. L’avventura al GF Vip le ha restituito una bella fetta di popolarità, facendola conoscere anche ai più giovani visto il target abituale del reality di Canale Cinque. Una carriera che in passato è stata ricca di soddisfazioni e di grandi incontri per la ballerina, che fin dal bancone di tg satirico condiviso con la compagna di viaggio Laura Freddi ha vissuto una vita al fianco di grandi uomini di spettacolo, come Bongiorno e Boncompagni: “Le rughe che porto raccontano la mia vita” – ha affermato Miriana al settimanale Chi – .

L’ex gieffina parla del rapporto con alcuni vipponi: “C’è chi voleva denigrarmi”

Tra alti e bassi Miriana Trevisan è stata comunque una delle protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip. Non sono mancati però momenti complicati e rapporti testi, come ha affermato di recente l’ex velina, a suo dire presa di mira da alcuni dei vipponi scelti da Alfonso Signorini: “Alcuni volevano denigrarmi e volevano colpirmi e lo hanno fatto usando il mio essere madre e donna libera”. Tutto però ora sembra essere alle spalle e la showgirl è fortemente intenzionata a rilanciarsi.