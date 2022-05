Nadia Rinaldi, l’annuncio a Soliti Ignoti: “Reciterò in Riunione di famiglia”

Soliti Ignoti, Nadia Rinaldi annuncia il ritorno in scena: “Reciterà in Riunione di famiglia”

E’ stata ospite di Amadeus nel seguitissimo gioco dell’access prime time di Rai1 Nadia Rinaldi che, prima di mettere alla prova le due concorrenti incaricate di indovinare il mestiere a lei abbinato tra le otto opzioni disponibili, ha annunciato di essere pronta a tornare in teatro. “Inizieremo in estate (il 13 luglio, ndr.) in spazi aperti, grandi arene” ha spiegato, citando poi i nomi degli attori che la affiancano nello spettacolo, il cui titolo è Riunione di famiglia: trattasi di Katia Ricciarelli, Claudio Insegno e Pino Quartullo. “Da dicembre, invece, saremo in tour nei teatri” ha asserito inoltre, facendo in un bocca al lupo a tutti i suoi colleghi.

L’attrice faceva l’agente immobiliare: indovinato il suo mestiere dalle concorrenti di Soliti Ignoti

Dopo aver lanciato quella che è attesa come la commedia più comica dell’anno, Nadia Rinaldi nel programma condotto da Amadeus si è resa protagonista di una simpatica gag, dicendo: “Posso fare per un attimo il concorrente? Per me le due signore che giocano sono mamma e figlia”, ironizzando sul legame di parentela tra le due donne, ovviamente ben noto, ma fingendo di essere, appunto, lei la concorrente, allo step del parente misterioso. “Ho 54 anni ma quando ne ho compiuti 50, ho stoppato l’età, gli anni che vengono dopo non contano” ha scherzato invece subito dopo, presentandosi ufficialmente come fanno in ogni puntata tutti gli ignoti. Le due concorrenti, pochi secondi dopo, non hanno avuto problemi ad indovinare il suo mestiere: faceva l’agente immobiliare.

“Ecco perchè ho fatto l’agente immobiliare”, la rivelazione dell’attrice a Soliti Ignoti

“Appena ho finito il liceo volevo entrare nella scuola di Proietti ma i corsi erano già iniziati perciò io dovevo aspettare. Nel frattempo ho fatto tanti mestieri: dalla barista alla badante di anziani” ha raccontato l’attrice, dicendosi molto fiera di aver assistito, appunto, persone anziane: “Mi hanno regalato tantissimo” ha ammesso.

L’agente immobiliare l’ho fatta per pochissimo tempo, lavoravo in un’agenzia vicino la Stazione Termini

ha svelato infine. Alla fine Nadia Rinaldi ha portato molta fortuna alle due concorrenti, avendo vinto 125.000€!