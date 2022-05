Nicola Savino incontenibile: “Ha due uccelli”, la battuta riguarda…

“Oltre alle corna tatuate, ha anche due uccelli”: la battuta riguarda Luca Daffrè

Nella puntata di stasera dell’Isola dei Famosi c’è stato come al solito spazio per la grande vena comica di Nicola Savino, che, assieme a Vladimir Luxuria, forma un duo davvero eccezionale, che rende la trasmissione davvero piacevole da seguire. Sono sbarcati in Honduras ben due nuovi naufragi tra cui il tatuato Luca Daffrè, che è subito stato oggetto di una battuta irresistibile dell’opinionista: “Oltre alle corna tatuate, ha anche due uccelli. Andiamo avanti tutta la sera”. Neanche a dirlo le risate del pubblico sono state assicurate.

Ilary Blasi e Nicola Savino rincarano la dose sui due naufraghi con una battuta

Ma non è finito qui il momento goliardico dato che poco prima, concentrandosi sul loro abbigliamento isolano piuttosto stringato, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha commentato dicendo che i due hanno portato il pacco, e subito dopo la conduttrice Ilary Blasi ha rincarato la dose aggiungendo: “Anzi due”. La battuta riguardava Gennaro Auletto e Luca Daffrè (chi è sarà stata la domanda che più avrà navigato nella mente degli spettatori del reality show di Canale5).

L’Isola dei Famosi, arrivano due new entry. Edoardo commenta: “Lory è già arrapata”

Alla fine ci sono state due new entry in quest’edizione dell’Isola dei Famosi al fine di rinfoltire le fila dei concorrenti e per creare nuove irresistibile dinamiche. D’altronde il programma condotto da Ilary Blasi, con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino andrà avanti fino alla fine di giugno e c’è sempre bisogno di carne fresca, come si suol dire. Comunque, poco dopo lo sbarco e le presentazioni, Lory Del Santo è apparsa piuttosto colpita dal fisico di uno in particolare e subito si è intromesso in maniera goliardica Edoardo Tavassi: “E’ già arrapata”. Anche Carmen Di Pietro è rimasta colpita dalla prestanza dei ragazzi, che si credono già essere dei grandi latin lover, ma chissà cosa succederà nel corso della prossime settimane. Sicuramente il fatto che siano sbarcati a bordo di una barca, e non di un barchino, ha fatto storcere al naso alla vulcanica Guendalina Tavassi, rientrata in gioco dopo alcuni accertamenti.