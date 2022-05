Luca Daffrè, vita privata: età, altezza, ex di U&D, polemica con il manager

Chi è il nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi: età, altezza, lavoro

Nuova puntata dell’Isola dei Famosi con l’arrivo di quattro nuovi concorrenti, annunciati già la scorsa settimana con una battuta da parte della conduttrice: tra questi ci sarà anche Luca Daffrè. Ma chi è? Ebbene, è un ex volto del piccolo schermo che alcuni ricorderanno sicuramente. È nato a Trento nel 1995, è alto 186cm e non è disponibile il suo peso, così come tante altre cose della sua vita; si vede che è un ragazzo molto riservato. Ora è pronto a mettersi in gioco nel reality show di Canale5.

Luca Daffrè è un ex di Uomini e Donne e Temptation Island: la sua carriera in tv

L’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island è conosciuto da alcuni spettatori del piccolo schermo: è stato, appunto, un ex tentatore, oltre a un ex corteggiatore dell’ex tronista di Teresa Langella (ora felicemente fidanzata con Andrea Dal Corso) e poi è sceso per corteggiare Chiara Nasti. È amico di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, e aveva ricevuto l’approvazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Prima di essere un naufrago, a 19 anni, si è dedicato alla carriera di modello ed è stato anche per otto mesi a Sidney. Quando si trasferisce a Milano ha sfilato per i brand più conosciuto come Armani e Dolce&Gabbana, e ha anche avuto modo di conoscere Fedez e grazie a lui compare in un suo video musicale. Il suo profilo Instagram è il seguente: @luca.daff.

L’Isola dei Famosi: sbarca Luca Daffrè, ma è polemica con il suo ex manager

Oltre a quello sopracitato, però, Luca Daffrè è stato attaccato dal suo ex manager su Instagram dove ha raccontato di come gli avrebbe voltato la faccia dopo aver ottenuto la partecipazione nel noto reality show di Canale5. Chissà se quest’argomento verrà utilizzato dagli autori al fine di far parlare del modello e di renderlo un personaggio di punta del programma. Sul suo profilo social ha scritto quanto segue: “Non vedo l’ora di sbarcare in Honduras e mettermi in gioco con le sfide fisiche ed emotive che mi aspettano”. I quattro concorrenti sono pronti a sbarcare e chissà come la prenderanno i ‘veterani’ dell’Isola.