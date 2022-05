“Nicolas Vaporidis è un grande provocatore”, ex di Lory Del Santo ne è convinto

L’attore elogiato da un ex gieffino: “Un ottimo giocatore. Sempre molto ponderato”

Come ospite di una nuova puntata del format dedicato al reality show di Canale 5 che mette a dura prova i concorrenti c’è stato Gennaro Lillio, noto al pubblico anche per essere un ex di Lory Del Santo. Il modello mentre seguiva lo scontro tra Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi si è espresso sull’attore:

“E’ un ottimo giocatore, con lui un po’ tutti sclerano, è un grandissimo provocatore. E’ proprio la persona giusta che serve in un contesto del genere per creare un po’ di scompiglio e la dinamica. E’ sempre molto ponderato, ti fa uscire fuori di testa e non sclera mai”.

Ignazio Moser critica l’atteggiamento del fratello di Guendalina Tavassi: “Ha esagerato”

Mentre andava in onda un nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi, Ignazio Moser e Valentina Barbieri hanno ospitato nel loro format anche Gennaro Lillio. L’ex gieffino per iniziare ha commentato la discussione accesa che c’è stata tra Nicolas Vaporidis e il fratello di Guendalina Tavassi: “Sotto c’è lo stress di tante cose, vi rendete conto che stanno sclerando per un pesce”. Anche il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha detto la sua, criticando l’atteggiamento di Edoardo, che ieri sera è stato disgustato: “Sta esagerando con questa scenata, proprio chiusa la vena”. L’ex di Lory Del Santo invece alla domanda se secondo lui l’attore potrebbe vincere il reality condotto da Ilary Blasi ha risposto: “Secondo me è ancora troppo presto per dirlo, perchè ci sono troppi concorrenti, in questi programmi puoi ribaltare la tua posizione da un giorno all’altro, per esempio potresti commettere un errore eclatante e tutto il popolo del web magari ti ritorna contro”. Il cognato di Belen ha fatto sapere di pensarla alla stessa maniera del suo ospite, dato che riferendosi all’attore ha detto: “Come dici tu ha tutte le caratteristiche per arrivare fino in fondo, poi vincere è un’altra cosa”.

Ex di Lory Del Santo confessa: “L’Isola mi piacerebbe farla dall’inizio perchè non tollero il nonnismo”

Il personal trainer napoletano conosciuto dal pubblico anche per essere un ex gieffino, quando gli hanno chiesto se gli piacerebbe partecipare al reality basato sulla sopravvivenza ha risposto: “Essendo uno sportivo sono uno che mangia tanto, come esperienza mi piacerebbe tanto però dall’inizio, perchè a metà quando il percorso è già iniziato è sempre tutto più complesso e contorto, a me non piace il nonnismo, è una cosa che non tollero“. Durante la chiacchierata il 30enne ha continuato a dire la sua sull’attore: “E’ sempre molto tranquillo, mantiene quella calma. A me piace un sacco il suo gioco, quel modo di rispondere e vedi che gli altri sbottano, c’è una grande forza mentale in quel tipo di atteggiamento”. Inoltre ha spiegato per quale motivo gli piace il figlio di Carmen Di Pietro: “Anche lui secondo me è una scoperta e poi è di un’educazione gentilezza e rispetto”.