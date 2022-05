Nunzio manda un messaggio alla Celentano dopo Amici: “È stata capace di…”

Le parole dell’allievo per Alessandra Celentano: “Ha tirato fuori lati del mio carattere sconosciuti”

La settima puntata del Serale di Amici si è conclusa con l’eliminazione di Nunzio Stancampiano, ballerino di latino americano e allievo di Raimondo Todaro. Un’eliminazione sofferta, arrivata dopo ben tre ballottaggi superati, e che stavolta ha visto trionfare il cantante Albe. A distanza di qualche ora dalla puntata Nunzio ha deciso di rompere il silenzio sui suoi social, ripresi in mano dopo un lungo periodo. I ragazzi del talent, infatti, durante la fase Serale hanno il divieto di usare i cellulari. Nel lungo post scritto dall’allievo di Amici, ormai ex membro della squadra dei CuccaTodo, il ballerino ringrazia inaspettatamente perfino la sua peggior critica, Alessandra Celentano. Su Instagram dunque Nunzio ha scritto:

“Un pensiero affettuoso alla maestra che è stata capace di mettermi in competizione con me stesso tirando fuori lati del mio carattere a me sconosciuti”.

La dedica di Nunzio per la conduttrice commuove: “Sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo”

Entrato a ridosso del Serale, in sostituzione di Mattia Zenzola (uscito per un infortunio), Nunzio ha conquistato tutti con la sua simpatia. L’instancabile ballerino di Catania ha sempre avuto un sorriso per tutti e ha legato con chiunque all’interno della casetta e non solo. Infatti anche i ballerini professionisti, lo staff, e perfino la conduttrice si sono molto affezionati. A tal proposito Maria De Filippi si è esposta per il ballerino a seguito della sua eliminazione. Ed anche lui ha voluto riservare alla conduttrice parole colme di affetto. Nel suo lungo post infatti Nunzio ha scritto:

“Un grazie speciale a te Maria che sei stata in grado di colmare il vuoto che sentivo dentro per la mancanza di mamma e per aver sempre creduto in me. Ti voglio bene”.

Il ballerino di Amici ringrazia tutti

Infine Nunzio ha voluto fare altri ringraziamenti speciali. Tra questi un pensiero è stato rivolto a Francesca Tocca e ad Umberto, i ballerini professionisti che più l’hanno aiutato e supportato in sala. E ancora, tutta la macchina di Amici che ha permesso al ballerino di realizzare il suo sogno da bambino. Infine Nunzio si è rivolto a Raimondo Todaro che è stato travolto dalle polemiche dopo la sua eliminazione. A lui Nunzio ha detto: