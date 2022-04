Nunzio eliminato da Amici: Maria De Filippi si sbilancia per la prima volta

Scritto da Giulia Tolace , il Maggio 1, 2022 , in Amici di Maria De Filippi

Maria De Filippi a cuore aperto con l’allievo: “Mancherai a tutti qua”

Niente da fare questa volta per Nunzio Stancampiano che, dopo aver superato ben tre ballottaggi, al quarto non è riuscito a scamparla. I giudici del Serale di Amici hanno preferito Albe che, così, ha avuto la meglio sul ballerino. “Mancherai a tutti qua” ha detto Maria De Filippi a cuore aperto per la prima volta. E’ raro che la conduttrice si sbilanci così tanto con gli allievi ma Nunzio ha portato un’energia incredibile nella scuola. A sua volta il ballerino di latino americano ha voluto fare un ringraziamento speciale alla conduttrice che ha definito “una mamma”. Nunzio ha raccontato anche dei retroscena inediti nei quali la De Filippi si è presa cura di lui. Tra questi pare che Maria abbia fatto arrivare a Nunzio la carne quando l’allievo di Raimondo Todaro era più debole e si sia costantemente accertata delle sue condizioni di salute.

Nunzio ringrazia i compagni: le parole per ogni allievo del talent e per la maestra

Oltre a Maria De Filippi Nunzio ha voluto ringraziare anche tutti gli altri. Tra i compagni, in particolare, il ballerino si è soffermato su Sissi che ha definito la sua migliore amica all’interno della scuola. Di Albe ha detto che è speciale ed ha qualcosa di particolare. Spazio poi ad Alex e Serena, quest’ultima definita una vera professionista. La conduttrice di Amici ha poi chiesto all’allievo se volesse dire qualcosa anche sulla Celentano. Così Nunzio, dopo la discussione furiosa con la maestra di danza classica, ha spiazzato tutti dicendo:

“Oltre ad essere una bellissima donna è una grande maestra. Ha avuto il merito di mettere Nunzio in competizione con se stesso. Se ho superato la Celentano posso superare tutto nella vita”.

L’eliminato di Amici fa commuovere il suo maestro

Se c’è qualcuno che stasera aveva percepito l’eliminazione di Nunzio quello è Raimondo Todaro. Il maestro di latino americano si è addirittura commosso ancora prima del verdetto. Maria De Filippi gli ha dato la parola e Raimondo ha raccontato un retroscena inedito su Nunzio:

“Aveva 10 anni quando partivamo all’estero e dormiva a letto con me”.

Todaro ha spiegato che poi i due avevano avuto una lontananza ma che grazie ad Amici si sono ritrovati.