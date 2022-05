Oggi è un altro giorno, Jessica Morlacchi affranta per un lutto: “Non ci credo”

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 30, 2022 , in Musica

Morto il manager di Red Canzian: Jessica Morlacchi: “Riposa in pace Alex”

Nelle scorse ore i componenti della band Pooh hanno annunciato tramite i loro profili social la prematura scomparsa del loro manager Alex De Benedictis. Ed anche Jessica Morlacchi affranta per la sua morte, ha voluto ricordarlo con un post. La cantante, oggi tra gli ospiti fissi nel talk di Serena Bortone, negli anni scorsi ha partecipato come concorrente nel programma di Amadeus, Ora o Mai Più ed il suo coach è stato proprio Red Canzian. La cantante, dunque, ha avuto modo di conoscere bene il manager scomparso e per questo lo ha salutato scrivendo:

“Riposa in pace Alex…non riesco proprio a crederci…grazie per le battute e i mille sorrisi.”

Oggi è un altro giorno, la cantante e il doloroso addio: chi era il manager dei Pooh morto

Alex De Benedictis era lo storico manager dei Pooh ed è scomparso oggi intorno a mezzogiorno all’ospedale San Raffaele di Milano mentre le sue condizione si sono aggravate intorno alle 18.00 a causa di un male incurabile, un tumore con metastasi che se l’è portato via nel giro di pochi mesi. L’uomo, che viveva con tutta la famiglia a Lanzarote, scomparso prematuramente lascia una moglie Polly, un figlio piccolo di quattro anni Aron e la mamma Paola. A ricordalo, accanto ai componenti della band Roby Facchinetti e Red Canzian, è stata anche Jessica Morlacchi affranta e addolorata per la morte. La cantante, voltando pagina, dopo alcuni giorni di assenza a causa del Covid è ritornata nel programma di Serena Bortone solo nei giorni scorsi.

Morto il manager dei Pooh, il ricordo commosso di Red Canzian: “Sembrava stesse meglio”

«Sembrava che qualcosa stesse succedendo… sembrava che stesse reagendo bene, che avesse voglia di lottare… aveva ripreso a mandarci i messaggini con i suoi cuoricini blu… poi qualche giorno fa un’altra crisi, un’altra emorragia»

ha rivelato il cantane e musicista tra i componenti della band musicale. L’artista nel 2017 ha celebrato il matrimonio tra il manager scomparso e la moglie Rosanna Sorrentino a conferma del fatto che tra di loro non c’era solo un rapporto professionale ma anche di stima e amicizia, vicinanza che tutti i componenti della band hanno voluto dimostrare all’uomo ed alla sua famiglia in questi mesi difficili fino al tragico epilogo.