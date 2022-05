Oggi è un altro giorno, pubblico commosso: Serena Bortone e l’attrice scomparsa

Serena Bortone ricorda Monica Vitti: pubblico commosso nel programma di Rai1

La puntata odierna di Oggi è un altro giorno ha visto la conduttrice dedicare ampio spazio all’attrice scomparsa Monica Vitti, che se n’è andata lo scorso 22 febbraio dopo una lunga malattia. A ricordare l’attrice era presente anche l’attore e regista Ricky Tognazzi che ne ha ricordato la grandezza ed il talento ed ha sottolineato il fatto che accanto ai nomi dei mostri sacri del cinema italiano, Ugo Tognazzi, Vittorio Gassmann, Nino Manfredi, Alberto Sordi e Marcello Mastroianni dovrebbe sempre affiancarsi quello dell’attrice.

“Il cinema senza di lei e Mariangela (Melato ndr) non sarebbe stato lo stesso, a loro deve molto”

ha ammesso l’attore, aggiungendo come l’attrice ha cambiato anche l’idea della donna nel corso degli anni. Il pubblico ha tributato con un lungo applauso commosso il ricordo dell’attrice scomparsa.

Oggi è un altro giorno, la conduttrice annuncia una novità: “Abbiamo il pubblico”

Dopo due edizioni il talk del primo pomeriggio di Rai1 si avvia a conclusione e, la puntata di oggi, si è aperta con una clamorosa novità. Serena Bortone ha annunciato la presenza del pubblico travolta dall’entusiasmo:

“Scusate ma c’è il pubblico, venite che io farei su e giù, siamo circondati. Sembra di essere tornati ad una vita normale”

Insomma, l’idea degli spettatori nella trasmissione sui social ha diviso molti utenti, per alcuni è un segno che si sta tornando alla normalità mentre per altri il pubblico, non previsto inizialmente, ne rovina la scenografia ma chissà che invece dalla prossima edizione non ci saranno ulteriori novità nella scenografia magari inglobandolo meglio.

Ultima settimana di messa in onda per il programma pomeridiano di Rai1

Serena Bortone, reduce da una confessione, dopo essersi commossa ed aver ricordato Monica Vitti ed essersi mostrata entusiasta per l’arrivo del pubblico in studio ha annunciato che il suo programma si avvia al termine. Questa seconda edizione di Oggi è un altro giorno che ha brillato negli ascolti andrà in onda fino a venerdì 3 giugno. Dunque ultima settimana di programmazione per il talk che oggi darà la linea alle 16.00 circa non più alle repliche de Il paradiso delle signore ma alla nuova soap Sei Sorelle.