Oggi è un altro giorno, Serena Bortone spiazza: “Non andrei più in onda se…”

Serena Bortone fa una rivelazione spiazzante: “Non andrei più in onda se mi riguardassi”

Ha concesso una lunga intervista al settimanale Intimità la conduttrice di Oggi è un altro giorno che dal lunedì al venerdì entra con il suo talk di Rai1 nelle case degli italiani raggiungendo degli ottimi ascolti. Ed a proposito della conduzione, ha fatto una confessione spiazzante che lei stessa ha definito ‘un errore professionale’:

“Ammetto che in anni di conduzione non mi sono mai riguardata, altrimenti non andrei più in onda, troverei mille difetti. Il mio super io giudicante è talmente presente che preferisco non metterlo alla prova. Tanto ormai sono bene cosa voglio e chi sono.”

Insomma, la conduttrice ha confessato di essere molto dura con se stessa, anche se meno che in passato, e per questo preferisce non riguardassi in tv.

La conduttrice di Oggi è un altro giorno svela: “Ecco cosa mi fa perdere le staffe”

Durante l’intervista Serena Bortone si è definita un persona curiosa, affettuosa, autentica, allegra, ottimista e autoironica.

“Mi piace entrare in connessione con gli altri e connettere gli altri tra di loro. Amo condividere, sono un animale sociale”

ha aggiunto la conduttrice rivelando anche quali sono i suoi difetti e cosa le fa perdere le staffe:

“Sono un po’ irosa…le ingiustizie, i soprusi, la mancanza di rispetto mi fanno perdere le staffe. Sono passionale.”

La conduttrice, infine, ha rivelato di essere una donna risolta, ma non presuntuosa solo consapevole, grazie all’analisi, agli amici, alle letture ed al lavoro.

Oggi è un altro giorno, la conduttrice: “Amo dirsi le cose in faccia”

Spazio ha avuto durante l’intervista anche il rapporto che Serena Bortone ha con i cosiddetti ‘affetti stabili’, ospiti fissi che l’affiancano alla guida del suo programma, dove ieri ha ricordato un cantante scomparso: “Ho sempre creduto nella famiglia allargata dell’amicizia. Cerci di formare rapporti armonici. Spingo i colleghi a parlare delle cose che non vanno ma non amo i pettegolezzi o le maldicenze. Meglio dirsi le cose in faccia.” Per quanto riguarda i suoi hobby, invece, ne ha molti e diversi. Ama andare al cinema, ascoltare la musica, soprattutto l’opera, pratica yoga, adora le lunghe camminate e poi sa suonare il pianoforte ed si diletta anche in cucina.