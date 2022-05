Orietta Berti, confessione choc: “Accuso dolori improvvisi, sono tremendi”

Il dramma di Orietta Berti: i postumi del Covid si fanno sentire

Negli ultimi anni Orietta Berti non solo ha vissuto una seconda giovinezza a livello artistico, ma si è ritrovata come tantissimi italiani purtroppo a fare i conti con il Covid. Nel corso di una interessante intervista concessa al settimanale Confidenze la cantante originaria di Cavriago si è espressa, confessando come il Coronavirus le stia facendo pagare le conseguenze dopo averla conosciuta personalmente. L’unico neo in mesi di grande successo che hanno visto la Berti spopolare tra i giovani e tornare fortemente alla ribalta, portando la propria musica a grandi livelli anche grazie alle collaborazioni con artisti del momento come Achille Lauro e Fedez. Tornando al capitolo Covid, Orietta ha spiegato nel dettaglio alcuni sintomi rimasti:

Il Covid mi ha lasciato uno strascico fastidioso con crampi alla schiena che mi prendono all’improvviso e sono tremendi

Orietta Berti racconta la nuova avventura: “Mi sono divertita e messa alla prova”

Come se non bastasse l’enorme ondata di popolarità che ha travolto Orietta Berti, la cantante recentemente si è concessa anche una nuova avventura televisiva. Insieme ad altre due giganti del piccolo schermo come Mara Maionchi e Sandra Milo la cantante è infatti una delle tre protagoniste del format Quelle brave ragazze. Intervista dal settimanale Confidenze la Berti ha espresso le proprie sensazioni a riguardo: “E’ stata un’esperienza bellissima, mi sono divertita e messa alla prova. Per la prima volta nella vita sono partita senza un familiare vicino, con me ci sono sempre stati mio marito o uno dei miei figli”.

La curiosa confessione della cantante: “Non sono capace di fare un biglietto del treno”

Dopo la confessioni a sfondo erotico dei giorni scorsi Orietta Berti si è lasciata andare ancora una volta. La cantante sempre parlando alla rivista settimanale ha ammesso che nella vita ha sempre avuto qualcuno in grado di pensare alle cose al posto suo: “Io non sono capace neanche di fare un biglietto del treno o di fare un prelievo al bancomat, ci ha sempre pensato qualcuno per me”. Anche questa volta Orietta si conferma un personaggio ancora prima di una grande artista.