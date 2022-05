Orietta Berti, che imbarazzo a Quelle brave ragazze! “Fatto l’amore con…”

Sandra Milo e la domanda spiazzante a Orietta Berti: “Hai fatto l’amore solo con tuo marito?”

Promette decisamente di divertire la puntata di Quelle brave ragazze che andrà in onda su Sky questa sera, giovedì 19 maggio 2022. Come anticipato da Davide Maggio, nel reality che vede protagoniste tre famosissime donne dello spettacolo, ci saranno momenti molto esilaranti. Dopo una domanda di Mara Maionchi, la quale chiederà alle sue colleghe il ricordo della prima vacanza fatta con le amiche, si finirà per parlare d’amore, tasto che diventerà molto delicato nel momento in cui Sandra Milo chiederà senza vergogna ad Orietta Berti: “Ma tu hai fatto l’amore solo con Osvaldo? Non sei mai stata con nessun altro oltre a lui?”.

La risposta di Orietta Berti alla domanda piccante di Sandra Milo: “Devo farlo con qualcun altro?!”

“Devo fare l’amore anche con qualcun altro secondo te?” risponderà senza mezzi termini la cantante all’attrice, la quale replicherà scherzosamente: “Per carità, no! Non è mica obbligatorio!”. Anche Mara Maionchi verrà interpellata da Sandra Milo sull’argomento “fare l’amore” e, dopo aver riso per il siparietto con Orietta, risponderà alla compagna d’avventura: “Ho avuto un solo uomo dopo il matrimonio, ma non ho mica fatto fatica […] Sessualmente diciamo che non sono affatto la regina del tango”. Le tre rifletteranno, inoltre, sul fatto che Sandra, pur essendo stata innamorata tante volte e avendo avuto diverse storie importanti, non ha mai trovato l’uomo giusto, fortuna che hanno avuto le altre due.

L’appello di Sandra Milo ai telespettatori di Quelle brave ragazze: “Non vergognatevi della sessualità”

Come scopriamo sempre dal sito menzionato nel primo paragrafo, Sandra lancerà poi un appello ai telespettatori di Quelle brave ragazze, dicendo loro:

Non vergognatevi della vostra sessualità come se fosse un sentimento da tenere nascosto. E’ la cosa più naturale che esista, il sentimento assolutamente più sincero.

Insomma, le tre insieme promettono di essere veramente esplosive e già stanno conquistando il pubblico.