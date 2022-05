Orietta Berti, dolore nascosto: “Mia nipote acquisita morta per un tumore”

Il dramma della cantante: morta la nipote di Orietta Berti a causa di una malattia

Intervistata dal Corriere della sera Orietta Berti si è raccontata portando a galla una triste verità. Negli ultimi mesi ci siamo abituati a vederla sempre sorridente, pimpante e regina delle spiagge con i suoi tormentoni e la vita artistica 2.0 dopo il Festival di Sanremo del 2021. Non tutti sanno però che nella vita della cantante di Cavriago esiste un dramma nascosto e che raramente è venuto fuori. Orietta Berti parlando al Corriere ha infatti raccontato di essersi ritrovata, come tutti, a fare i conti con dei gravi lutti in famiglia, anche se in questo caso parliamo di un dolore lacerante a causa di una perdita prematura:

Quando perdi i genitori o qualcuno di caro, come una nipote acquisita di 17 anni che si chiamava Orietta a causa di un tumore al pancreas, l’animo diventa grigio

il commovente racconto della cantante.

L’artista svela: “Esiste una legge dello spettacolo”

Di frequente la vita ci porta davanti a momenti complicati, ma l’unica cosa da fare è andare avanti, possibilmente senza voltarsi indietro e cercare di estrapolare i bei ricordi. Nel mondo della tv e dello spettacolo però il dolore bisogna imparare a metterlo in secondo piano perché c’è sempre una fetta larghissima di spettatori e fan che non attendono altro che musica, canzoni e sorrisi. Orietta Berti lo sa bene e parlando a Il corriere della sera ha ammesso: “Se vai in scena o sei in una tournée devi mostrarti solare, purtroppo è la legge dello spettacolo, nonostante il dolore”. Questo implica anche a cercare una forza nascosta dunque tutti gli artisti che ci regalano spensieratezza nonostante tutto.

Il retroscena della Berti: “Fedez mi manda sempre messaggi carini”

Pochi giorni fa Orietta Berti è tornata a parlare delle proprie condizioni fisiche, non impeccabili a causa di qualche acciacco. Niente però sembra impedirle di rallentare in questa seconda vita professionale che sta vivendo dopo aver trovato una inaspettata popolarità anche tra i più giovani. Questo anche grazie alle divertenti collaborazioni con artisti del calibro di Fedez, con il quale i rapporti sono ottimi: “Mi manda sempre dei messaggi carini”.