Oroscopo Ada Alberti weekend (21-22 maggio): le previsioni segno per segno

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 20, 2022 , in Oroscopo

Previsioni di Ada Alberti del weekend: cosa dicono le stelle

Anche questo venerdì la conduttrice Barbara d’Urso ha dato spazio alla rubrica dell’oroscopo secondo l’astrologa Ada Alberti. Ecco, quindi, le previsioni presentate a Pomeriggio Cinque per quel che concerne il primo gruppo di segni dello zodiaco:

ARIETE: l’astrologa ha svelato che può essere un weekend socievole e divertente per un nuovo amore tutto da vivere.

TORO: saranno aiutati da una persona di sesso femminile. Dovranno interessarsi anche a questioni burocratiche e legate alla casa e alla famiglia.

GEMELLI: il Sole entra nel loro segno. Potranno, da sabato in avanti, potranno realizzare grandi cose in tutti gli ambiti.

CANCRO: i nati sotto questo segno dovranno a pensare a quello che potrà essere il loro futuro lavorativo. Potranno anche pensare intensamente all’amore.

Oroscopo di sabato 21 e domenica 22 maggio: le previsioni del fine settimana

Vediamo, invece, cosa dicono le previsioni del weekend per quanto riguarda il secondo gruppo di segni. Si ricorda che l’astrologa di Canale5 ha svelato anche l’oroscopo della settimana:

LEONE: ci sono in campo molti ottimi progetti. E’ il momento di darsi da fare e soprattutto di amare.

VERGINE: i nati sotto questo segno devono mediare, se hanno dei problemi con qualcuno. Anche se vi hanno creato dei problemi legati alla sfera professionale.

BILANCIA: può essere un periodo molto interessante per l’amore. Weekend da vivere per i single. Tanti flirt in arrivo, dice l’astrologa.

SCORPIONE: i nati sotto questo segno dovranno interessarsi di questioni legate alla casa e in special modo alla famiglia.

Ada Alberti, previsioni per amore-lavoro-fortuna: l’oroscopo degli ultimi segni

Infine Ada Alberti svela l’oroscopo di sabato 21 e domenica 22 maggio per gli ultimi segni sempre tenendo conto della sfera sentimentale, professionale e della fortuna negli incontri.

SAGITTARIO: sì ai nuovi accordi per quanto riguarda la sfera lavorativa. Potranno divertirsi alla grande questo fine settimana.

CAPRICORNO: ci sono novità legate al lavoro, finalmente. Inizia un periodo interessante per quanto riguarda la sfera economica.

ACQUARIO: potranno socializzare in questo periodo, e anche divertirsi con tante persone diverse.

PESCI: occhio a non spendere troppo durante questo interessante fine settimana.