Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio: le previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 4, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo settimanale fino a martedì 10 maggio: le previsioni di Antonio Capitani

Oggi è uscito l’ultimo numero del magazine Vanity Fair. E ovviamente all’interno del periodico troviamo le previsioni dell’astrologo inerenti a questa settimana.

ARIETE: ci saranno finalmente per voi soddisfazioni concrete. Avrete successo anche su instagram, dove otterrete molti follower nei prossimi giorni.

LEONE: il vostro charme è noto e vi tornerà sempre molto utile, soprattutto in determinate situazioni. Evitate di incupirvi troppo.

SAGITTARIO: dovete tenere sempre il controllo, onde evitare di creare inutili dissidi. Anche il vostro senso critico vi servirà

TORO: siete molto in forma in questo periodo, ma attenzione perchè purtroppo dovrete ingoiare qualche boccone amaro.

Oroscopo della settimana di Antonio Capitani: le previsioni dal 4 al 10 maggio 2022

Adesso andiamo a vedere quali sono le previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna dell’astrologo sui successivi quattro segni dello zodiaco consultabili immediatamente qui di seguito.

VERGINE: basta davvero fare pensieri negativi su tutto. Questo è un periodo in cui dovete molto riflettere e non mancheranno i problemi.

CAPRICORNO: sarete molto costruttivi in questo periodo, ed è un bene per voi. Evitate di arrabbiarvi subito perchè non farà bene né a voi né a chi vi sta intorno.

GEMELLI: gli obiettivi che vi siete posti nel lavoro e in amore saranno assolutamente raggiungibili. In questo periodo il vostro fascino sarà davvero ammaliante. Siate più autorevoli.

BILANCIA: sarete molto sagaci nei prossimi giorni. Attenzione a non cedere troppo ai piaceri.

Oroscopo dei prossimi sette giorni fino al 10 maggio: le previsioni segno per segno di Antonio Capitani

L’astrologo ha poi concluso il suo oroscopo pubblicato sul magazine Vanity Fair dando le sue professioni sugli ultimi segni dello zodiaco ancora da prendere in considerazione (QUA è possibile leggere l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: arriveranno notizie molto buone per voi. Le idee creative mettetele a frutto perchè potrebbero esserci occasioni molto vantaggiose. Si raccomanda di non abbassare troppo la guardia nei confronti degli altri.

CANCRO: finalmente avrete le vostre rivincite. Mettete un punto definitivo su un legame che ormai pare essere sempre più forzato.

SCORPIONE: una larga parte degli obiettivi che vi siete prefissati saranno molto più raggiungibili. Sarete decisamente più motivati del solito.

PESCI: finalmente ci sarà per voi una ripresa dal punto di vista finanziario. La vostra perspicacia vi porterà lontani.