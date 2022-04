Oroscopo settimanale fino al 3 maggio 2022: le previsioni di Antonio Capitani

Scritto da Alessio Cimino , il Aprile 27, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo della settimana di Antonio Capitani: le previsioni dal 27 aprile al 3 maggio 2022

Sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair è stato pubblicato l’oroscopo settimanale da oggi al 3 maggio 2022 di Antonio Capitani. Andiamo adesso a vedere le previsioni dell’astrologo sui primi quattro segni dello zodiaco presi in considerazione.

ARIETE: in questo periodo avete davvero tante cose in mente, ma attenzione a non lasciarvi andare al cattivo umore.

LEONE: alcuni investimenti andranno molto bene e avrete quindi entrate extra, che male certo non faranno.

SAGITTARIO: sarete all’altezza dell’impegno preso, ma nelle difficoltà cercate di prendere il toro per le corna.

TORO: passato il periodo complicato finalmente arriva la tanto attesa svolta nella vostra vita. Arriveranno inoltre risposte che attendevate da tanto.

Oroscopo dei prossimi sette giorni di Antonio Capitani: le previsioni fino a martedì 3 maggio

Antonio Capitani, sempre nel suo oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio pubblicato sull’ultimo numero del magazine Vanity Fair uscito proprio oggi in tutte le edicole, ha poi dato le sue previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna su altri quattro segni dello zodiaco.

VERGINE: il vostro fascino giocherà sempre a vostro favore. Si raccomanda di non farvi prendere dall’agitazione.

CAPRICORNO: farete conoscenze molto interessanti nei prossimi giorni. Molto bene anche il lavoro.

GEMELLI: avrete tanta voglia di azzannare la vita. Date un freno alla vostra libido.

BILANCIA: questo è un periodo di grandi confronti molto costruttivi per voi. Il lavoro vi gratificherà e avrete anche nuove entrate.

Oroscopo del weekend e della settimana di Antonio Capitani fino al 3 maggio: le previsioni segno per segno

L’oroscopo settimanale dal 27 aprile al 3 maggio 2022 di Antonio Capitani pubblicato su Vanity Fair è poi terminato prendendo in considerazione gli ultimi segni zodiacali rimasti (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

ACQUARIO: sarete molto pragmatici nelle prossime settimane. Mettete però in ordine i vostri pensieri, onde evitare incomprensioni future.

CANCRO: va tutto liscio come l’olio. Aver fatto scelte anche impopolari alla fine ha pagato.

SCORPIONE: tante gioie sia in amore che per quanto riguarda l’economia. Cambiate subito mood perchè essere sempre giù di morale non vi farà certo bene.

PESCI: l’originalità e il vostro charme incanteranno tutti. Nuove interessanti opportunità nel lavoro.