Oroscopo Branko settimanale: previsioni fino a giovedì 19 maggio 2022

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 14, 2022 , in Oroscopo

Branko, oroscopo weekend e settimana: le previsioni dal 13/14 al 19 maggio 2022

Anche sull’ultimo numero del magazine Chi è stato pubblicato l’oroscopo di Branko. Adesso andiamo a consultare le previsioni sui primi quattro segni dello zodiaco presi in esame.

ARIETE: avete da molto tempo il desiderio di incassare più soldi. Si segnala che adesso è il momento favorevole finalmente per guadagnare denaro extra.

TORO: darete una svolta decisiva ai vostri rapporti interpersonali. Questo è il momento giusto per sposarvi.

GEMELLI: vivrete un periodo in cui incontrerete diverse persone, che vi torneranno molto utili nel vostro lavoro ma anche in amore.

CANCRO: cercate di essere chiari con le persone che vi stanno intorno e siate pronti anche a fare delle rinunce.

Oroscopo settimanale di Branko fino al 19 maggio: le previsioni segno per segno

L’astrologo, sempre sull’ultimo numero del settimanale Chi, ha poi dato le sue previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna per quanto riguarda altri quattro segni dello zodiaco consultabili subito qui di seguito.

LEONE: sentite la forte necessità di buttarvi in amore per cercare la vostra anima gemella. E fate bene perchè è giusto mettervi in gioco.

VERGINE: è un periodo questo in cui vi sentirete particolarmente stanchi. Pensate con ottimismo al vostro futuro.

BILANCIA: cercate di prendere iniziative nel vostro lavoro che vi porteranno lontani. Periodo di grandi cambiamenti anche nella vostra vita privata.

SCORPIONE: questa è una settimana in ci vi dovrete dare tanto da fare perchè le occasioni capiteranno e saranno molto importanti.

Oroscopo di Branko dei prossimi sette giorni dal 13/14 al 19 maggio: le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco

L’oroscopo del noto astrologo sull’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini è poi terminato con le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco ancora da prendere in esame (QUA per consultare l’oroscopo di una settimana fa).

SAGITTARIO: il vostro fascino giocherà a vostro favore. Prenderete anche iniziative importanti nel vostro lavoro.

CAPRICORNO: se avete una fidanzata da poco questa è la settimana giusta per presentarla ai vostri colleghi e alla vostra famiglia.

ACQUARIO: dovete lottare e stringere i denti per ottenere il vostro successo. State calmi in questo weekend.

PESCI: lasciatevi travolgere dalle emozioni. Questo è il periodo giusto per trovare l’amore.