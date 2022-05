Oroscopo di Mauro Perfetti: previsioni della settimana 16-22 maggio

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 15, 2022 , in Oroscopo

Mauro Perfetti, previsioni della prossima settimana dal 16 al 22 maggio di tutti i segni

Il noto astrologo anche questa settimana ha fornito il suo oroscopo per la settimana 16-22 maggio a Lapresse.it. Sul sito le previsioni per tutti i segni zodiacali sono disponibili integralmente mentre di seguito riportiamo dei brevi stralci su amore e lavoro.

ARIETE: Grazie a Venere più riscoprirete più affascinanti e propensi a farvi abbracciare dall’amore, nel lavoro avrete voglia di fare destinata al successo;

TORO: Puntate tutto sulla Luna per una ripresa e affiatamento nella coppia, nel lavoro sarà premiata la sincerità e l’autenticità e sperimentate nuovi progetti;

GEMELLI: Rapporto di coppia più complice ed opportunità per chi è solo, nel lavoro è probabile che qualcuno possa avere da ridire del vostro operato ma non perdete le staffe;

CANCRO: La settimana non offre un granché di giornate favorevoli, ma non per questo vi attendono momenti tristi, anzi.

Oroscopo della settimana dal 16 al 22 maggio: previsioni su amore, lavoro e fortuna

Le previsioni di Mauro Perfetti del weekend e della prossima settimana, riportati integralmente sul sito LaPresse.it continuano con gli altri quattro segni.

LEONE: La settimana parte con il botto, Cupido in aiuto dei cuori solitari mentre nel lavoro iniziative fruttuose e vincenti;

VERGINE: Inizio settimana impegnativo ma più rilassante alla fine, chi è solo potrà fare incontri, nel lavoro capirete chi collabora con voi e chi invece vi rema contro;

BILANCIA: La settimana parte alla grande per concludersi ancora meglio con un fine settimana magico sia in amore che nel lavoro;

SCORPIONE: Complicità nella coppia e tante chance per chi è solo, nel lavoro porterete a casa i risultati sperati.

Le previsioni dell’astrologo per la prossima settimana: cosa dicono le stelle su amore e lavoro

Infine l’oroscopo di Mauro Perfetti fino al 22 maggio si conclude con le previsioni degli ultimi quattro segni.

SAGITTARIO: Non allontanatevi da chi invece vuole solo rassicurarvi mentre la gestione degli impegni di lavoro, si preannuncia snervante e frenetica;

CAPRICORNO: Settimana all’insegna di dilemmi e dubbi mentre nel lavoro favorevoli circostanze da acchiappare al volo;

ACQUARIO: Nella coppia si fortificheranno sincerità, lealtà e comprensione, nel lavoro molte giornate favorevoli per puntare in alto;

PESCI: I cuori solitari potranno trovare la persona giusta, nel lavoro poche giornate favorevoli potranno fare la differenza.