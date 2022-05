Oroscopo del giorno e domani, Paolo Fox (1-2 maggio): previsioni di inizio mese

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 1, 2022 , in Oroscopo

Previsioni del giorno e domani: cosa succederà al primo gruppo di segni zodiacali

Vediamo cosa riserverà il futuro al primo gruppo di segni dello zodiaco secondo le previsioni di Paolo Fox del 1 e 2 maggio, l’astrologo più amato dagli appassionati di astrologia:

ARIETE: bella giornata da godersi in totale relax. Non devono intestardirsi su chi non li vuole. Domani potranno nascere delle occasioni particolari. Devono accettare degli inviti.

TORO: tornare su una relazione che è finita non va bene e non è neanche salutare. Domani devono rendersi conto che il passato è passato. Persone che incontrano ora e a giugno saranno importanti.

GEMELLI: brutte esperienze da superare. Nuove amicizie grazie a Mercurio. Domani sarà una giornata molto interessante. Periodo intrigante per la sfera passionale.

CANCRO: gli inutili fardelli vanno tolti dalle spalle e anche i brutti ricordi vanno evitati. Domani rivedranno tutta la loro vita e giovedì torneranno le emozioni.

Oroscopo di inizio mese: cosa succederà oggi (domenica 1 e lunedì 2 maggio)

E gli altri segni cosa si dovranno aspettare dall’oroscopo di oggi e domani? Vediamo nel dettaglio il secondo gruppo di segni zodiacali:

LEONE: da rivedere e ridimensionare una storia d’amore recente. Domani non dovranno preoccuparsi perché è normale fare e disfare.

VERGINE: brutta delusione in amore da dimenticare del tutto. Domani non sarà più in opposizione Venere. Alcuni potrebbero ricevere una proposta.

BILANCIA: stanno frequentando una persona difficile da comprendere. Domani la situazione sentimentale non scalda il cuore. Rischiano di isolarsi.

SCORPIONE: purtroppo perdono colpi in amore. Nella vita tutti sbagliano. Domani le relazioni che vanno avanti da tempo avranno bisogno di novità.

Paolo Fox, cosa dicono le sue stelle? Le previsioni per amore, lavoro e fortuna negli incontri

Infine gli altri segni zodiacali come si comporteranno? Seguiranno il volere delle stelle oppure faranno di testa propria? Vediamo cosa dice Paolo Fox, senza dimenticare l’oroscopo di maggio per tutti i segni:

SAGITTARIO: l’ambiguità è detestabile in amore. Daranno un ultimatum a qualcuno. Domani potrebbero ridimensionare l’amore. Ci vuole pazienza con il partner.

CAPRICORNO: lavori part-time interessanti. Domani potrebbero dare un ultimatum davvero importante per quanto riguarda l’amore. Dalla prossima settimana tutto cambia.

ACQUARIO: attratti da persone molto sfuggenti. Non si concedono facilmente. Domani l’impegno non mancherà. Attenzione alle spese, perché sono troppe.

PESCI: bella storia d’amore da viversi alla grande. Domani importanti i nuovi incontri sentimentali. Vogliono essere amati.