Oroscopo oggi e domani, Paolo Fox: le previsioni del 10 e 11 maggio

Paolo Fox, come andrà il lavoro e l’amore? Ecco le previsioni dei primi segni

Vediamo insieme, tratte dal suo Stellare, come saranno le previsioni del giorno e domani per i primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: spinta irresistibile in amore e sono favorite le attività libere. Domani cielo che non ha ombre. I rapporti lavorativi sono da tenere d’occhio.

TORO: Luna in ottimo aspetto, ma non devono temere di fronte a un contratto da firmare. Domani è utile per capire cosa va o non va. Progetti bene avviati da portare avanti.

GEMELLI: rapporti chiusi e irrecuperabili. Bella novità sul lavoro. Domani si entusiasmeranno per una persona conosciuta da poco. Possono mettersi in gioco.

CANCRO: calo in amore e non si sentono considerati sul lavoro. Domani scontri in amore. Non mancano i progetti lavorativi.

Oroscopo del 10 e 11 maggio per gli altri segni: cosa dicono le stelle

Si prosegue con Paolo Fox e il suo oroscopo (10-11 maggio) degli altri quattro segni, che dovranno affrontare una settimana molto densa di impegni:

LEONE: buone emozioni che vincono su tutto. Attenzione alle proposte sul lavoro. Domani cielo migliore per l’amore. Progetti importanti sul lavoro.

VERGINE: gente nuova da frequentare. Sono motivati e razionali. Domani alcuni rapporti andranno bloccati. Le polemiche devono essere evitate.

BILANCIA: presto la Luna sarà nel segno. Alcuni collaboratori andranno allontanati. Domani Venere sarà ancora opposta. Possono ottenere di più sul lavoro.

SCORPIONE: coppie messe alla prova. Sono in ritardo sul lavoro. Domani migliora il cammino sentimentale. Si sconsigliano investimenti azzardati.

Previsioni dello zodiaco di oggi e domani: incontri favoriti per l’Acquario

Infine gli ultimi segni secondo l’oroscopo di Paolo Fox tenendo conto di amore, lavoro e fortuna negli incontri. Gli appassionati dell’astrologo, però, devono sapere che è stato soppresso il suo oroscopo della settimana che sarebbe dovuto andare in onda oggi.

SAGITTARIO: momento giusto per le coppie. Il loro gioco è vincente. Domani piccole tensioni sentimentali. Possono andare avanti con un’attività.

CAPRICORNO: da rimandare i confronti. Devono affrettare i tempi sul lavoro. Domani non è una giornata promettente. Devono parlare in maniera chiara sul lavoro.

ACQUARIO: incontri favoriti. Le polemiche sono da evitare sul lavoro. Domani non devono proporsi in amore. Non devono discutere sul lavoro.

PESCI: Luna opposta. Piccoli problemi risolvibili. Domani complicato in amore. Piccoli intoppi sul lavoro.