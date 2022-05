Soppresso oroscopo Paolo Fox con classifica settimanale a I Fatti Vostri

L’oroscopo di Paolo Fox oggi cancellato: niente previsioni della settimana con la classifica dei segni

E’ stato un lunedì anomalo quello di oggi, 9 maggio 2022, per I Fatti Vostri: il programma di Rai2 condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi ha infatti dovuto fare a meno dello spazio dello zodiaco affidato all’astrologo più amato dai telespettatori, Paolo Fox, che solitamente nella prima diretta settimanale rivela la classifica con le previsioni dei sette giorni successivi, poi dal martedì al giovedì svela lo zodiaco del giorno assegnando da due a cinque stelle a ciascun segno, mentre il venerdì anticipa le previsioni del fine settimana. La ragione della cancellazione dello spazio dell’astrologia è stata la breve durata del programma, iniziato molto tardi rispetto al solito a causa di una variazione provvisoria del palinsesto, che spieghiamo meglio nel secondo paragrafo.

I Fatti Vostri: oggi puntata breve senza le previsioni dell’oroscopo settimanale

“E’ già praticamente ora di pranzo ma, anche se solo per mezz’ora, ci tenevamo a farvi compagnia anche oggi” sono state le parole con le quali Anna Falchi e Salvo Sottile, accompagnati dal professor Umberto Broccoli e da Emanuela Aureli, volti fissi del cast, hanno aperto la puntata di oggi del programma del mezzogiorno di Rai2, in onda in formato breve a causa della cerimonia celebrativa del Giorno della Memoria in ricordo delle vittime del terrorismo e delle stragi, che il secondo canale della Tv di Stato ha trasmesso a partire dalle 11.00 circa, per oltre un’ora.

Paolo Fox torna domani con le sue previsioni astrologiche a I Fatti Vostri

Gli appassionati di astrologia dovranno quindi aspettare la puntata di domani per sapere come sarà la situazione degli astri. Intanto possono però consultare le previsioni settimanali dell’oroscopo che il re delle stelle ha rivelato nei giorni scorsi nella sua tradizionale rubrica pubblicata sulle pagine della rivista DiPiùTV, dalla quale abbiamo ripreso alcuni stralci. Sempre sulla rivista in questione, ma su un numero diverso, Paolo ha svelato anche le previsioni specifiche per la giornata di oggi, con alcune anticipazioni sull’oroscopo di domani.