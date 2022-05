Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani, 5-6 maggio: previsioni amore e lavoro

Paolo Fox e le previsioni per i primi quattro segni dello zodiaco

Continua la prima settimana di maggio con le previsioni di oggi e domani secondo l’astrologo per eccellenza e il suo puntualissimo Stellare:

ARIETE: decisioni importanti da prendere e non bisogna esagerare con le polemiche. Domani ansia nel rapporto di coppia. Sul lavoro c’è tanto impegno.

TORO: rimarranno male per un ridimensionamento o per essere stato poco apprezzato al lavoro. Domani pianeti intransigenti. Migliorano le prospettive sul lavoro.

GEMELLI: Giove favorevole, si possono tentare esperimenti nuovi. Domani amori contrastanti. Sul piano professionale devono far leva sulle loro capacità.

CANCRO: non ci sarà una fase che porterà grandi cambiamenti. Niente trasformazioni radicali. Domani devono prepararsi a un weekend non facile. Si sentono in imbarazzo sul lavoro.

Oroscopo di giovedì 5 e venerdì 6 maggio: cosa dicono le sue stelle

E cosa dicono le stelle secondo l’oroscopo di Paolo Fox, che si concentra sempre sulla sfera professionale e sentimentale?

LEONE: tanta agitazione da tenere sotto controllo. Delle cose potrebbero andare a loro favore. Domani recuperano nelle emozioni. Nuovi incontri e occasioni di riuscita sul lavoro.

VERGINE: non si esclude un rinnovo di un accordo professionale. Domani situazione difficile in famiglia. Tensioni in amore.

BILANCIA: sarà necessario arrivare a un accordo al più presto. E’ veramente importante. Domani disagio in amore. Revisione sul lavoro necessaria.

SCORPIONE: cielo ottimo, anche se screziato di nervosismo. Devono sempre lottare per ottenere certe cose. Domani buon recupero psicofisico. Non hanno bisogno di far carriera in questo momento.

Previsioni dello zodiaco degli ultimi segni: le stelle per amore, lavoro e fortuna

Senza dimenticare l’oroscopo della settimana prossima, ecco gli ultimi segni dello zodiaco analizzati da Paolo Fox e le sue previsioni del 5 e 6 maggio:

SAGITTARIO: qualcosa di bello bolle in pentola. Un impegno alla fine del mese sarà positivo. Domani gli interessi verranno ricambiati. Possono recuperare terreno.

CAPRICORNO: continua a crescere la mole di lavoro, ma almeno ci sono buone nuove all’orizzonte. Domani Luna in opposizione. Il lavoro è da riorganizzare.

ACQUARIO: giornata interessante, meglio tenersi lontani dalle polemiche che potrebbero giungere in maniera del tutto inaspettata. Domani bene i sentimenti. Sono troppo pieni di impegni.

PESCI: risposta positiva se c’è ancora un contenzioso aperto. Le stelle sono dalla loro parte. Domani amore importante. Momento giusto per farsi valere sul lavoro.