Paolo Fox, oroscopo della settimana prossima: prime previsioni 7-13 maggio

Oroscopo della settimana: anticipazioni sullo zodiaco fino a domenica 13 maggio 2022, primi segni

E’ uscito oggi in edicola il nuovo numero di DiPiùTV, sul quale Paolo Fox ha svelato le sue previsioni astrali del weekend e della settimana prossima, assegnando a ciascuno dei 12 segni un giudizio in base a come sarà, appunto, la nuova settimana: difficile, sufficiente, discreta, buona o fantastica. Vediamo, dunque, le prime anticipazioni sullo zodiaco dei prossimi giorni, che approfondiremo in successivi articoli.

ARIETE: la settimana sarà fantastica; Venere potrebbe far tornare l’amore ad essere coinvolgente;

TORO: settimana buona; nel lavoro non bisogna sottovalutare Marte, che spingerà a vivere nuove emozioni;

GEMELLI: settimana fantastica; sarà favorita la situazione della vita di coppia, mentre nel lavoro si capirà quanto si è importanti;

CANCRO: la settimana sarà discreta; qualcuno potrebbe cambiare lavoro, ruolo o addirittura città.

Le previsioni astrologiche da sabato 7 a domenica 13 maggio del secondo gruppo di segni

Passiamo, ora, ad altri quattro segni, il cui oroscopo di Paolo Fox lo riprendiamo sempre dalla fonte menzionata all’inizio del paragrafo precedente.

LEONE: settimana fantastica; per i single inizia un periodo di recupero, con Venere favorevole;

VERGINE: settimana buona; le coppie che si vogliono bene continueranno ad amarsi nonostante i problemi di lavoro…

BILANCIA: la settimana sarà discreta; nel lavoro bisogna trovare un accordo, specie se ultimamente si sono vissute complicazioni o competizioni;

SCORPIONE: settimana buona; nella vita di coppia sarà molto più facile del solito superare le tensioni.

L’oroscopo della prossima settimana degli ultimi segni: ecco le prime previsioni rivelate dall’astrologo

Infine, concludiamo con le previsioni settimanali di Paolo Fox dei segni rimanenti (ricordiamo che oggi, come sempre, il re delle stelle ha svelato anche il suo zodiaco del giorno con piccole anticipazioni sulla situazione astrale di domani).

SAGITTARIO: settimana buona; ci sarà un’occasione in più per sanare la coppia, mentre nel lavoro si è alla ricerca di nuove emozioni;

CAPRICORNO: settimana discreta; consigliata un po’ di prudenza nella vita di coppia, mentre per i single è previsto un oroscopo un po’ agitato;

ACQUARIO: la settimana sarà buona; le stelle aiuteranno i grandi progetti nel lavoro, ma di progetti si parlerà anche nella vita di coppia;

PESCI: settimana buona; questo segno sarà coinvolto da una grande forza legata al settore della professione, ma il cielo promette forza anche in amore.