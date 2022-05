Oroscopo Paolo Fox del giorno e domani: cosa dicono le stelle del 14-15 maggio

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 14, 2022 , in Oroscopo

Previsioni dei primi quattro segni dello zodiaco: Luna favorevole per i Gemelli

Vediamo cosa dice Paolo Fox per quanto riguarda i primi segni dello zodiaco secondo le sue previsioni di oggi e domani:

ARIETE: attenzione a non essere troppo suscettibili. Venere e Giove saranno nel segno. Domani potranno cercare la persona giusta. Risultati ottimi per i progetti a lunga scadenza.

TORO: prudenza in amore. Meglio tenersi lontano dalle provocazioni. Domani dovranno mantenere tutto sotto controllo. Lavoro? Meglio rimandare tutto alla settimana prossima.

GEMELLI: Luna favorevole. Devono rimettersi in gioco sul lavoro. Domani non si registrano tensioni. Diventa molto più facile sul lavoro.

CANCRO: sottotono in amore. Buone opportunità professionali. Domani Luna regala una sensibilità migliore. Cambiamenti in meglio sul lavoro.

Oroscopo del giorno e domani: cosa dicono le stelle di Paolo Fox

In seguito l’oroscopo del weekend secondo l’astrologo per eccellenza, in onda tutti i giorni su Rai2 nella storica trasmissione I Fatti Vostri:

LEONE: meglio non tirare troppo la corda in amore. Tanti progetti da varare. Domani nervosismo da tenere sotto controllo. Giorno da vivere con prudenza.

VERGINE: incontri interessanti. Non devono affaticarsi troppo. Domani Luna in aspetto positivo. Molti vogliono iniziare un nuovo percorso.

BILANCIA: evitare complicazioni inutili. Molti incontri da organizzare. Domani cautela nei rapporti con gli altri. Non devono scegliere obiettivi impossibili.

SCORPIONE: amori da portare avanti con soddisfazione. Risolte molte incomprensioni. Domani potranno riavvicinarsi a una persona dopo tanto tempo. Non devono fare azzardi sul lavoro.

Paolo Fox, previsioni amore-lavoro e fortuna: le stelle del 14-15 maggio

Infine le previsioni di sabato 14 e domenica 15 maggio per quanto riguarda la sfera professionale e sentimentale:

SAGITTARIO: bella carica di energia. Devono fare le cose con calma, è meglio. Domani si riconcilieranno con l’amore. Le soluzioni arrivano, finalmente.

CAPRICORNO: momento di disagio con il partner. C’è convinzione in ambito professionale. Domani Luna positiva. Meglio agire con calma se c’è qualche discussione alle porte.

ACQUARIO: grande desiderio di libertà. Meglio recuperare un po’ di energia. Domani la Luna non sarà così brillante, ma la loro ascesa sul lavoro non si potrà fermare.

PESCI: saranno molto forti. Le loro azioni, infatti, richiedono molta sicurezza. Domani le discussioni non faranno bene. Devono valutare un cambio di squadra sul lavoro.