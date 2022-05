Oroscopo settimanale dal 25 maggio al 7 giugno: lo zodiaco di Antonio Capitani

Oroscopo della settimana fino a martedì 7 giugno: le previsioni di Antonio Capitani

E’ uscito anche oggi un nuovo numero del magazine Vanity Fair al cui interno c’è l’oroscopo dei prossimi sette giorni del popolare astrologo. Andiamo adesso a consultare le sue previsioni sui primi segni dello zodiaco.

ARIETE: mai come in questo periodo vi sentirete particolarmente vigorosi e fortunati, ma evitate accuratamente di struggervi per cose del tutto inutili.

LEONE: avrete diverse soddisfazioni nel lavoro. Benissimo le vostre finanze e l’amore. Cercate di non avere reazioni un po’ troppo veementi.

SAGITTARIO: otterrete successo sotto ogni punto di vista. Evitate però di essere sempre fermi sulle vostre posizioni perchè non vi porterà lontani.

TORO: la vita sociale vi porterà buone nuove. Avrete proposte interessanti, pure in amore. In questo periodo sarete inoltre molto operativi.

Oroscopo di Antonio Capitani dei prossimi sette giorni dal 25 maggio al 7 giugno: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Antonio Capitani su Vanity Fair è poi continuato con le sue previsioni sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna su altri segni dello zodiaco consultabili qui di seguito.

VERGINE: dopo un periodo un po’ così così adesso potete tornare a sorridere perchè è arrivata la vostra tanto attesa svolta. Non vi fa bene perdere così facilmente la pazienza.

CAPRICORNO: cercate di non fare spese folli e tenete sempre sotto controllo le finanze. Cercate inoltre di allontanarvi da persone che non stanno facendo altro che appesantirvi la vita.

GEMELLI: il lavoro vi premia grazie agli ottimi rapporti con i vostri colleghi. Molto bene le finanze.

BILANCIA: siete autorevoli come non mai in questo periodo. Siate anche gioviali qualche volta che certo male non fa.

Oroscopo settimanale e inizio mese prossimo di Antonio Capitani: le previsioni fino al 7 giugno

Antonio Capitani ha poi concluso questo suo oroscopo della settimana su Vanity Fair dando le previsioni sugli ultimi segni dello zodiaco ancora da prendere in esame (QUA per le leggere l’oroscopo di sette giorni fa).

ACQUARIO: la fortuna vi strizza l’occhio. Segnerete dei colpacci non indifferenti nel lavoro.

CANCRO: tirate fuori il vostro opportunismo che vi tornerà molto utile in questo periodo. Cercate di essere un po’ più ottimisti.

SCORPIONE: nei prossimi giorni riuscirete finalmente a risolvere alcuni problemi ancora in sospeso nel lavoro e nella vostra vita quotidiana.

PESCI: siate pragmatici perchè vi tornerà utile nei prossimi giorni. Cercate di trovare la vostra stabilità.