Oroscopo settimanale Ada Alberti: previsioni a Mattino Cinque dal 23 al 27 maggio

Oroscopo a Mattino 5: le previsioni zodiacali dei primi quattro segni

Si è chiusa con un nuovo appuntamento con le stelle la puntata del lunedì di Mattino 5. Ada Alberti ha svelato le previsioni dal 23 al 27 maggio nel programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Come di consueto ha toccato le sfere dell’amore, del lavoro, della salute e della fortuna, svelando quali sono i giorni più fortunati della settimana. Ecco le previsioni dei primi quattro segni zodiacali.

ARIETE: Marte nel segno poterà nuova energia ai nati di marzo che potranno realizzare molto questa settimana. I giorni fortunati saranno giovedì e venerdì in cui l’obiettivo sarà anche pensare all’amore.

TORO: nel corso di questa settimana il segno sarà preso da questioni famigliari e dovrà pensare di più alla casa.

GEMELLI: la settimana inizierà sottotono per il segno che si riprenderà però a partire da domani pomeriggio. In arrivo un momento d’oro per quanto riguarda gli affari, ma anche per la sfera affettiva.

CANCRO: i prossimi giorni saranno fondamentali per il segno che potrà affrontare nuove sfide, sia nella professione che in amore.



Ada Alberti e le previsioni della settimana svelate oggi: le stelle dal 23 al 27 maggio 2022

Le previsioni della astrologa di Canale5 proseguono con i successivi quattro segni dello zodiaco. Ecco cosa prevedono le stelle fino a venerdì 27 maggio su amore, lavoro e salute.

LEONE: le stelle sorrideranno al segno che potrà realizzare molto nel corso della settimana, saranno favoriti i nuovi progetti e gli incontri d’amore.

VERGINE: per chi ha avuto dei problemi in questo periodo arriverà il momento di mediare per superare ogni dissidio, sia in amore che nel lavoro.

BILANCIA: per il segno si apriranno nuove collaborazioni e anche nuove sfide, dovrà però fare attenzione a non credere a tutto ciò che verrà proposto.

SCORPIONE: il lavoro sarà favorito nel corso di questa settimana, ma bisognerà selezionare accuratamente i progetti e le persone.

Mattino 5, oroscopo settimanale: previsioni dettagliate segno per segno

Le previsioni a Mattino Cinque News di Ada Alberti proseguono con gli ultimi quattro segni dello zodiaco. Ecco cosa avverrà nel corso di questa settimana.

SAGITTARIO: la settimana sarà proficua per il segno che potrà siglare nuovi accordi nel lavoro e fare incontri amorosi.

CAPRICORNO: bene il lavoro per il segno che vivrà un periodo interessante e potrà dedicarsi alla casa.

ACQUARIO: giovedì e venerdì saranno giornate fortunate, utili per l’amore e il lavoro.

PESCI: ci saranno delle spese in settimana e bisognerà fare attenzione alle finanze.