Oroscopo weekend Ada Alberti, 14-15 maggio: cosa dicono le sue previsioni

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 13, 2022 , in Oroscopo

Ada Alberti svela le previsioni del fine settimana a Pomeriggio 5

Sul finire della trasmissione di Barbara d’Urso, ovvero Pomeriggio Cinque, c’è stato spazio alla rubrica dell’oroscopo con le previsioni del weekend, partendo dai primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: Luna piena complessa per gli accordi che sono chiamati a prendere. Qualche disagio con il partner per questioni di denaro. Ma l’oroscopo resta strepitoso.

TORO: l’astrologa dice che avranno a che fare con una Luna piena imbronciata. I problemi di lavoro sono risolvibili.

GEMELLI: c’è molta stanchezza, ma ci sono novità che riguardano l’attività lavorativa, per quanto riguarda questo fine settimana.

CANCRO: potranno trascorrere un weekend d’amore, soprattutto nella giornata di domenica. Ci sono novità legate a un figlio? E’ possibile. Anche un nuovo amore.

Oroscopo del 14-15 maggio per gli altri segni zodiacali: cosa dicono le stelle

Vediamo, poi, cosa si dovranno aspettare gli altri quattro segni dello zodiaco secondo le previsioni di Ada Alberti, senza dimenticare l’oroscopo dell’estate 2022 svelate nel salotto mattutino di Federica Panicucci e Francesco Vecchi:

LEONE: sono giù di corda. Devono trattare cose che riguardano al casa e soprattutto la famiglia.

VERGINE: il loro oroscopo può essere interessante e in ripresa, ma devono tenere d’occhio le finanze.

BILANCIA: c’è un po’ di egoismo in amore. Devono prendere delle decisioni e tenere d’occhio le entrate in fatto di soldi.

SCORPIONE: no agli azzardi in questo periodo, l’astrologo li ha avvertiti. Sono un po’ già di corda questo fine settimana.

Previsioni zodiacali del weekend secondo l’astrologa di Canale5: oroscopo dell’amore e lavoro

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo l’oroscopo del weekend (14-15 maggio) secondo Ada Alberti:

SAGITTARIO: molto interessante il loro oroscopo, in crescita. Forse dovrebbero riposarsi di più.

CAPRICORNO: per i nati sotto questo segno ci sono novità che riguardano l’amore e la sfera legata alla passionalità. Per chi è in coppia da tempo manca proprio quella. Devono rinnovare il rapporto al più presto.

ACQUARIO: novità interessanti per un nuovo incarico. Com’è che si dice? Si chiude una porta e si apre un portone.

PESCI: novità che arrivano da lontano o forse anche da via web.