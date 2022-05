Paolo Bonolis ha deciso: “Ecco quando dirò addio alla televisione”

Scritto da Alessio Cimino , il Maggio 7, 2022 , in Personaggi Tv

Il conduttore lo ha deciso: “Quando i miei figli cresceranno mi ritirerò dal mondo della Tv”

Paolo Bonolis ha rilasciato una lunga intervista al portale SuperaGuidaTv. Ed in questa occasione l’uomo si è raccontato a 360 gradi come mai prima d’ora. Ad un certo punto il redattore gli ha fatto presente che tempo fa ha confessato di avere l’intenzione di volersi fermare: “Ci ha ripensato?” E quest’ultimo ha subito dichiarato che si ritirerà dalla Televisione nel momento in cui i suoi figli cresceranno:

“Quando i miei figli diventeranno maggiorenni staccherò la spina. Non sono così ‘arr**ato’ da stare in video…”

Secondo il conduttore non bisogna accanirsi, ma si deve capire quando arriva il momento di fermarsi, onde evitare di diventare grotteschi: “Ad un certo punto bisogna dire basta per non diventare grotteschi…”

Paolo Bonolis sugli influencer non lo nega: “Non bisogna abusarne”

Successivamente il redattore di SuperGuidaTv ha fatto presente al conduttore di Avanti un altro che adesso in Tv vengono invitati tantissimi influencer, i quali magari hanno velleità di diventare conduttori: “E’ un bene o un male?” Il presentatore, che nel 2023 tornerà alla conduzione della nuova edizione di Ciao Darwin su Canale 5, ha subito rivelato di credere che non bisogna abusare di loro:

“Non è né un bene né un male purché non diventi un abuso. E’ un disperato tentativo di rimanere coerenti con una presunzione di gioventù…”

L’uomo ha poi dichiarato di credere che comunque sia giusto dare agli influencer una possibilità, anche perchè ce ne sono anche diversi che hanno talento: “Sui social possono esserci anche delle persone in gamba…”

Avanti un altro, il conduttore svela il segreto del successo del suo game: “Pubblico percepisce la nostra leggerezza”

Il redattore del portale televisivo ha poi chiesto a Paolo Bonolis qual è il segreto del successo del suo game show, che sta facendo ottimi ascolti addirittura in replica in questo periodo. E quest’ultimo ha rivelato di essere certo che il pubblico a casa apprezzi molto la loro leggerezza e il fatto che si divertano un po’ tutti: