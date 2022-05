Paolo Fox, oroscopo del giorno e domani: cosa dicono le stelle del 9-10 maggio

Scritto da Denis Bocca , il Maggio 9, 2022 , in Oroscopo

Previsioni dei primi quattro segni dello zodiaco: le stelle del 9 e 10 maggio

Scopriamo l’oroscopo del giorno e domani secondo l’astrologo per eccellenza di Rai2, tratto dal suo Stellare:

ARIETE: in amore ci sono dei vantaggi, ma non devono trascurare le amicizie sul lavoro. Domani saranno invasi da una spinta irresistibile. Favorite le attività libere.

TORO: Luna storta, ma almeno migliorano le finanze a loro disposizione. Domani Luna ottima. Non devono temere di fronte a un contratto o un accordo da firmare.

GEMELLI: Giove favorita, è un periodo decisamente creativo. Domani i rapporti chiusi non andranno recuperati. Bella novità sul lavoro.

CANCRO: possono chiarire in amore mentre è un momento agitato sul piano lavorativo. Domani lieve situazione di calo in amore. Non si sentono considerati sul lavoro.

Oroscopo del giorno e domani per gli altri segni: amore e lavoro procedono bene?

Paolo Fox prosegue con gli altri segni secondo le sue previsioni dello zodiaco: l’amore procederà bene? E il lavoro vedrà un salto di qualità oppure bisognerà aspettare tempi migliori?

LEONE: l’energia manca sull’amore, meglio voltare pagina, e poi ci sono delle novità sul lavoro. Domani le buone emozioni vinceranno su tutto. Attenzione alle proposte sul lavoro.

VERGINE: buona giornata per l’amore. Ci sono delle difficoltà sul lavoro. Domani meglio frequentare gente nuova. Sono motivati e razionali.

BILANCIA: Luna favorevole e infatti arriva proposta interessante sul lavoro. Domani devono pensare che presto la Luna sarà nel segno. Alcuni collaboratori andranno allontanati.

SCORPIONE: disagio in amore. Cercano di recuperare terreno sul lavoro. Domani coppia che saranno messe alla prova. Sono in ritardo sul lavoro.

Paolo Fox e il suo oroscopo degli ultimi segni: rapporto in crisi per il Capricorno

Vediamo, infine, cosa riserverà il futuro per gli ultimi segni secondo le previsioni del 9 e 10 maggio:

SAGITTARIO: Giove torna a brillare e infatti ci sono delle nuove prospettive per i liberi professionisti. Domani momento giusto per le coppie. Il loro gioco è vincente.

CAPRICORNO: rapporto in crisi, non possono cambiare vita dall’oggi al domani. Domani confronti da rimandare. Devono affrettare i tempi sul lavoro.

ACQUARIO: idee da chiarire. Possono contare su contatti favorevoli. Domani bene gli incontri. Le polemiche sono da evitare sul lavoro.

PESCI: speranza per i cuori solitari. Sono un po’ sotto pressione sul lavoro. Domani Luna in opposizione. Piccoli problemi risolvibili.