Quelle brave ragazze, Orietta Berti choc: “Con Osvaldo abbiamo lottato”

Scritto da Liliana Morreale , il Maggio 20, 2022 , in Interviste

Orietta Berti si lascia andare sulla sua vita privata: “Con Osvaldo abbiamo lottato insieme”

Orietta Berti in questi giorni è in onda nel programma Quelle brave ragazze insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo ed ha concesso una lunga intervista al magazine Gente dove oltre a parlare della sua nuova avventura si è raccontata a cuore aperto sulla sua vita privata, parlando della sua lunga storia d’amore con Osvaldo che quest’anno ha raggiunto il traguardo del 55° anniversario di nozze. La cantante ha confessato: “È un compagno speciale, fondamentale. È stato manager, autista, impresario, marito, confidente e uomo saggio che coinvolgo in tutto.” E poi ancora ha aggiunto una confessione scioccante:

“Abbiamo condiviso anche delusioni e insuccessi. Abbiamo lottato insieme quando le cose non andavano bene. Io non ho mai avuto aiuti nella mia carriera. E saperlo al mio fianco dava energia.”

Quelle brave ragazze, la cantante rivela: “Ho assaporato la libertà”

Ieri sera è andato in onda su Sky Uno, Quelle brave ragazze, trasmissione incentrata sul viaggio che vede protagoniste appunto Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo. Su questa esperienza la cantante oltre a raccontare un episodio imbarazzante, sempre al magazine su citato, ha rivelato:

“Come ci siamo divertite! Era la prima volta che viaggiavo e che dormivo senza un mio familiare accanto. Ho assaporato un pochino di libertà. Spostarmi con loro, su un furgoncino fucsia leopardato, è stato proprio bello.”

Per la cantante, tuttavia, la gioia più grande è stato il ritorno quando ha potuto riabbracciare la sua famiglia, non solo il marito Osvaldo ma anche i figli Otis e Omar, le nuore e le nipotine Ottavia e Olivia.

Orietta Berti svela tutto il suo entusiasmo per la nascita della nipotina: “Mi godo ogni gesto”

Infine, la cantante ha concluso l’intervista rivelando che tipo di nonna è, ha infatti due nipotine Olivia di 3 anni ed Ottavia nata nei mesi scorsi: “Da nonna la musica cambia, vivi la parte più emozionante, più ludica, mi godo i loro progressi, lasciandomi avvolgere dallo stupore per ogni piccolo gesto o parole.” La cantante le ultime parole le ha spese per il marito. L’ha conosciuto quando aveva solo 19 anni e da poco orfana da padre, voleva un compagno serio e affidabile ed alla fine come la stessa ha ammesso ‘le è andata bene.’