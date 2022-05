Raoul Bova a Oggi è un altro giorno: “Arriverà una lettera da Don Matteo”

Raoul Bova scopre le carte sulla fiction: in arrivo un grande momento

A partire dallo scorso giovedì Raoul Bova ha fatto il suo ingresso in punta di piedi nel cast di Don Matteo 13. Buona la prima per l’attore romano, la cui presenza ha attirato un numero decisamente alto di telespettatori, molto curiosi di scoprire come si evolverà la famosa serie Rai dopo il doloroso addio di Terence Hill. Per il personaggio di Don Massimo però l’approccio con Spoleto non è stato dei più positivi, visto che i cittadini erano legati al primo parroco di Sant’Eufemia. Presto però Don Matteo tornerà a farsi vivo per mostrare il proprio appoggio al successore. Così Bova ha parlato nel corso di una intervista concessa nella trasmissione Oggi è un altro giorno:

Cominciano ad accettarlo piano piano, ma tutto il Paese si metterà contro di me. Il nostro Don Massimo ad un certo punto soffrirà questa mancata accettazione e arriverà una bellissima lettera di don Matteo

Don Matteo, avvenuto un incontro speciale tra i due attori: la rivelazione a Oggi è un altro giorno

Il passaggio da Terence Hill a Raoul Bova è stato un forte scossone non solo per i telespettatori della tanto amata fiction, ma anche per il cast della serie prodotta dalla Lux Vide. Intervistato nella nota trasmissione pomeridiana di Rai Uno Oggi è un altro giorno l’artista romano chiamato ad ereditare la tonaca di Don Matteo ha parlato dell’incontro con Mario Girotti: “Ho voluto incontrarlo perché per me era molto importante poterlo guardare negli occhi ed avere un suo assenso. Terence è stato l’anello portante di questa serie e volevo sapere da lui cosa fare”.

La rivelazione di Raoul Bova: ecco cosa è accaduto sul set di Don Matteo

Nei giorni scorsi il nuovo protagonista della serie di Rai1 ha portato a galla anche un curioso retroscena riguardante le riprese della tredicesima stagione. Nei mesi scorsi a Spoleto infatti Raoul Bova ha dovuto fare i conti con una decisione riguardante il personaggio di Don Massimo. L’attore ha svelato che la scelta di portare in scena la moto è stata combattuta: “Il fatto che Massimo arrivasse a Spoleto con una moto è stato motivo di discussione”.