“Discussione sul set”, Raoul Bova: retroscena sulle riprese di Don Matteo

Raoul Bova porta alla luce un episodio avvenuto sul set della fiction

Da giovedì scorso Raoul Bova è sbarcato nella serie di Rai Uno Don Matteo 13. Per l’attore sono giorni molto importanti, visto che il pubblico sta iniziando a reagire e a metabolizzare il ribaltone nella fortunata fiction. Buona la prima si può dire per l’artista romano, che con la sua prima apparizione ha regalato ascolti molto importanti al primo canale. Nel corso di una intervista concessa a Gazzetta.it il bravissimo attore ha svelato alcune curiosità e retroscena riguardo alle riprese andate in scena la scorsa estate, nelle quali ovviamente non sono mancati episodi particolari:

Il fatto che Massimo arrivasse a Spoleto con una moto è stato motivo di discussione: dovevamo decidere se usare la moto, la macchina o qualche altro mezzo. Una volta deciso restava da capire che tipo di motocicletta guidare

ha confessato Bova sul personaggio da lui portato nella serie di Lux Vide.

Don Matteo, ecco chi è Don Massimo: “Un personaggio battagliero”

Proseguendo l’intervista concessa a Gazzetta.it l’attore ha poi parlato di Don Massimo, il personaggio chiamato a sostituire Terence Hill dopo 13 stagioni di onorata professione. Nella prima puntata Raoul Bova ha portato in scena il nuovo parroco di Sant’Eufemia, che ha subito risposto alle vedove di Girotti con una grande interpretazione e un personaggio dal passato molto particolare, che ha dunque attirato grande curiosità dei telespettatori: “Massimo ha un passato battagliero, di grandi conflitti, è un sognatore, un viaggiatore, una persona abituata a stare spesso da solo perché il lavoro precedente lo costringeva a fare i conti con sé stesso”.

Raoul Bova regala ascolti stellari: debutto boom nella fiction

I fan storici di Don Matteo non hanno avuto neanche il tempo di digerire l’addio di Terence Hill che immediatamente il nuovo protagonista ha iniziato a farsi spazio nei cuori. Gli ascolti della scorsa puntata della fiction sono stati mostruosi e la controprogrammazione dei vari competitor è stata annichilita. Nelle scorse ore Bova si è resto protagonista di una curiosa confessione sulla trama della serie, svelando come sia stato capace di tenere un segreto anche con i suoi familiari riguardo alle vicende della fiction prodotta dalla Lux Vide.