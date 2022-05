Raoul Bova difeso dalle critiche per Don Matteo: “Smettiamola di dire che…”

Il nuovo protagonista di Don Matteo difeso dal popolare giornalista: le parole su Nuovo di Costanzo

Il pubblico ha apprezzato Raoul Bova nei panni di Don Massimo. In caso di ulteriori dubbi consultare pure i dati di ascolti di Don Matteo 13, che ha chiuso la stagione raccogliendo ascolti anche superiori all’ultima con Terence Hill protagonista a pieno regime. Eppure l’attore romano era approdato sul set della premiata serie non senza pregiudizi, con molti fedeli telespettatori che non ritenevano che Bova fosse all’altezza. A confessarlo è stato un lettore del settimanale Nuovo, che scrivendo nella rubrica di Costanzo ha ammesso di aver avuto dei pregiudizi nei confronti del nuovo protagonista, pensando erroneamente che bravura e bellezza non potessero andare di pari passo: “Pensavo che fosse solo bello” il pensiero di Rosario da Catania che ovviamente non ha incontrato il parere concorde del giornalista: “Smettiamola di dire che bravura e bellezza non possano andare d’accordo”.

Don Matteo senza lo storico parroco, Maurizio Costanzo: “Non dimentichiamo i primi vent’anni”

L’arrivo di Raoul Bova è riuscito nell’impresa di far dimenticare, anche se in parte, l’addio di Terence Hill alla fiction di Rai Uno. Il pubblico però non potrà realmente dimenticare quanto di buono fatto dall’attore che insieme a Bud Spencer ha formato la coppia più amata del cinema italiano. E anche Maurizio Costanzo è di questo avviso, come si apprende dal suo commento pubblicato sul settimanale Nuovo in risposta al lettore Rosario: “La sua presenza non potrà mai essere cancellata, per vent’anni questa fiction che ha preso il nome del suo personaggio ha ruotato intorno a lui” ha sottolineato il giornalista.

Raoul Bova ringrazia i telespettatori per l’affetto: le parole dopo l’ultima puntata

La grande figura fatta da Raoul Bova in questa sua prima stagione in Don Matteo, mezza per la precisione, è stata un successo per certi versi inaspettato. In realtà nessuno ha mai avuto dubbi sulle qualità dell’ex nuotatore, che da anni è uno degli artisti italiani più richiesti. Bova ha voluto ringraziare personalmente il pubblico dopo la messa in onda dell’ultima puntata della fiction per questa tredicesima stagione, vista la grande ondata di affetto dei fan su Instagram.