Riccardo Guarnieri ammette il suo sbaglio: “Sono stato frettoloso con Gloria”

Tina Cipollari si schiera dalla parte di Gloria e attacca una ex coppia: “Fatevi una vita”

Nella nuova puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il cavaliere Riccardo Guarnieri ha ammesso lo sbaglio fatto con Gloria, dopo aver raccontato come procede tra lui e la dama che sta frequentando: “Credo di essere stato troppo frettoloso”. Non appena quest’ultima ha fatto sapere che il cavaliere le ha puntato il dito contro per aver messo mi piace a un commento offensivo sui social indirizzato a lui e alla sua ex, è intervenuta Tina Cipollari: “C’è gente che vi apprezza e vi schifa, quale è il problema. Credo nella sua buonafede, ma che ti frega, ma sei a pensare ai follower o a cercare l’amore, non hai altro che fare durante la giornata. Ma fatevi una vita. Ha ragione lei, te l’ha spiegato il motivo perchè dovete fare una polemica”.

Uomini e Donne, Ida Platano difende il suo ex: la dama romana delusa

Oggi i telespettatori hanno assistito a un nuovo confronto tra Gloria e Riccardo Guarnieri, che nei giorni scorsi è stato demolito. Per iniziare la dama ha affermato: “A Pasqua ha preferito farmi una chiamata invece che mandarmi un semplice messaggio, mi ha detto che gli è dispiaciuta di questa mia decisione di chiudere, adesso ti vedo con altri occhi, mi ha mandato uno screen, mi mandi una mia foto dove la gente scrive cose carine ma anche cose spiacevoli, siccome sono partiti tutti complimenti, ho fatto in automatico il like per ringraziare la gente, come hai fatto a entrare nel mio profilo che è privato, la vita non è Instagram”. Lo storico cavaliere l’ha criticata: “Per me ti fai influenzare da quello che dicono gli altri, offendeva me e Ida, sotto una sua foto, non è vero che non ci fa caso, io commento il tuo like sotto un’offesa”. Quest’ultima si è schierata dalla parte del suo ex: “I commenti offensivi soprattutto con la perona con cui stai uscendo..”, scatenando la reazione della dama romana: “Credimi io sono rispettosa, non è carino che hai pensato che aveva ragione lui. Io sono sempre a favore della donna”.

Lo storico cavaliere si frena con Mariagrazia: “Questa volta voglio aspettare”

Successivamente lo storico cavaliere ha fatto sapere come procede tra lui e Mariagrazia, non nascondendo di essere frenato: “Ci siamo visti stamattina, abbiamo dato seguito alla serata, questa volta voglio aspettare, ci stiamo dando un po’ più di tempo”. La dama invece ha dichiarato: “Ci cerchiamo entrambi, facciamo delle belle telefonate, ridiamo, parliamo un po’ di tutto”. Dopo che è venuto un nuovo corteggiatore per la sua ex, il 41enne è stato criticato da Armando Incarnato: “Impara a fare l’uomo, statti zitto”.