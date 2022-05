Riccardo Guarnieri attaccato da Tina Cipollari: “Sei un grande buffone!”

L’opinionista lascia lo studio del programma dopo la lite con un cavaliere: “Non ti voglio sentire”

Riccardo Guarnieri nel nuovo appuntamento del dating show pomeridiano di Canale 5 è stato attaccato duramente da Tina Cipollari, quando ha spiegato come procede tra lui e una dama venuta nella trasmissione per lui. L’opinionista prima di uscire dallo studio è sbottata contro il cavaliere dicendogli: “Ormai fai pena, non susciti rabbia, se non ti interessa chiudi subito, sei un grande buffone, non ti voglio neanche sentire“.



L’ex di Ida Platano smentisce una dama: “Non è andata così. Non è carino quello che stai dicendo”

L’ex di Ida Platano oggi a Uomini e Donne ha fatto sapere come procede con Maria Grazia. La prima a rompere il silenzio è stata quest’ultima:“Quando mi metto in testa una cosa vado dritta per la mia strada senza farmi influenzare, con lui sono stata bene, ho cercato di vivermi quel momento lì, io di mio non giudico, sono sempre molto pacata, non mi va di creare discussioni, ieri sera c’è stato un atteggiamento che non mi è piaciuto, siamo grandi abbastanza per avere un confronto, ci sono stati dei baci, abbiamo avuto un contatto fisico più vicino e poi ho ribadito per la seconda volta che non avevo intenzione di andare oltre, perchè io di mio le cose di più le faccio dopo”. La dama dopo aver detto di non fidarsi delle persone soprattutto degli uomini, ha criticato l’atteggiamento di Riccardo Guarnieri: “Prima di lasciarmi andare ho bisogno dei miei tempi, ieri non ha forzato, mi ha dato fastidio il fatto che l’ho dovuto ribadire per la seconda volta e vedere in lui la reazione quasi quando mia figlia mi chiede una cosa e io non gliela do”. A smentire quanto detto dalla dama è stato il 41enne: “Non è andata così, non è carino quelo che stai dicendo, ho un altro pensiero”.

Lo sfogo dello storico cavaliere del trono over: “Mi sono sentito offeso”

Alla domanda della conduttrice: “Intendi andare avanti?”, lo storico protagonista del trono over è sceso nel dettaglio: “E’ come un grafico, è tutto in salita all’inizio poi a un certo punto si ferma. Non lo so se darmi ulteriore tempo a questo”. La replica di Maria Grazia è stata: “Tutte queste attenzioni che dai a una donna che la fai sentire desiderata, dal momento che siamo su una cosa piatta va bene”.

L’ex di Ida che di recente ha ammesso un suo sbaglio, ha deciso di non proseguire la conoscenza con la dama: “Se si ferma lì credo che sia inutile andare avanti”, che l’ha criticato nuovamente: “Nel tuo atteggiamento non ho visto un uomo”. Successivamente Riccardo Guarnieri si è sfogato per come è andata l’esterna con Alessandra: