Riccardo Guarnieri, difficoltà in amore: un episodio del passato l’ha segnato

Riccardo Guarnieri e la separazione dei suoi genitori: “Il mio essere complicato in amore deriva da quello”

Come mai il cavaliere di Uomini e Donne non riesce ancora a trovare l’amore, o meglio, come mai è così difficile per lui lasciarsi andare, gettare il proverbiale cuore oltre l’ostacolo? A spiegarlo ci ha pensato lui stesso in un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine raccontando della separazione dei suoi genitori: “Credo che il mio essere complicato in amore derivi da quell’esperienza. Non è bello sentire i genitori discutere”. Non è bello per nessun figlio assistere a scene del genere e lui ha continuato col dire che non vorrebbe mai che accadesse a suo figlio, in futuro.

Le sue parole su Ida Platano riaccendono le speranze: “Penso ancora che sia quella giusta per me”

E sempre Riccardo Guarnieri, parlando della sua famiglia, che adora, e delle poche ex che ha portato a conoscere la sua amata mamma, ha riacceso con una frase le speranze dei fan che lo vorrebbero di nuovo insieme alla dama Ida Platano: il cavaliere ha detto che “penso ancora che sia quella giusta per me” e che la considera, oltre a una donna straordinaria, anche una mamma insuperabile. E’ sicuro che sia quella giusta, ma purtroppo c’è un problema che sembra sempre più insormontabile anno dopo anno e puntata dopo puntata: i due non riescono a capirsi e a comunicare senza tirar fuori cose che dovrebbero essere ormai morte e sepolte. Ieri Ida è stata male ed è pure uscita dallo studio tremando come una foglia. Tra i due non c’è proprio alcuna speranza di riavvicinamento?

Uomini e Donne, Riccardo e il suo rapporto con la madre: “Mi dispiace che il legame venga frainteso”

Perché un figlio che vuole molto bene a sua madre, che vive con lei, viene definito con il termine dispregiativo di mammone? E’ quello che si chiede Riccardo Guarnieri parlando appunto del forte legame che lo lega, appunto, alla madre, e gli dispiace che questo rapporto venga a volte frainteso anche nello studio di Uomini e Donne. Anche perché lui è comunque un uomo del tutto indipendente. Si regalano un viaggetto da soli, ogni tanto, oltre a un weekend insieme.